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Kırklareli’nde içecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kırklareli’nde içecek üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi. Bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kırklareli’nde içecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasının bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.

Patlama, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde yaşandı. Yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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AĞIR YARALANAN İŞÇİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı işçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırklareli’nde içecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti-2 Kırklareli’nde içecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti-3 Kırklareli’nde içecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti-4

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Yunus Akseki
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