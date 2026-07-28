Gülben Ergen'in "Ahbap" ifadesi tamam: "Sorgulamadım denetlemedim!" Haluk Levent'le çıktığı konserin paraları kayıp
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında ifade veren şarkıcı Gülben Ergen, derneğe şahsi hesabından gönderdiğini ve bu bağışların akıbetini hiçbir zaman araştırmadığını itiraf etti. Ergen, Haluk Levent ile yakınlığını reddederken Levent’le birlikte sahne aldığı Gazze’ye yardım konserinde toplanan paraların nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Yardımların amacı dışında kullanılması ihtimali karşısında sessiz kalan Ergen, kendisini mağdur ilan ederken Ahbap Derneğinden ise şikayetçi olmadı.
Milyonlarca liralık yardım paralarının akıbetinin karanlıkta kaldığı Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında, ünlü isimlerin denetimsiz ve sorumsuz bağış trafiği bir bir gün yüzüne çıkıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 numaralı soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in ifadesine başvuruldu. Gülben Ergen'in bugün saat 10.25'te başlayan savcılık sorgusu 35 dakika sürdü.
"SORGULAMADIM DENETİM YAPMADIM ARAŞTIRMADIM"
Soruşturmanın en çarpıcı kısımlarını, Ergen'in Ahbap Derneğine gönderdiği paraların kullanımına ilişkin hiçbir kontrol mekanizması işletmediğini itiraf etmesi oluşturdu.
Kişisel hesabından aktardığı meblağların ardından derneğe hiçbir soru yöneltmediğini belirten Ergen, "Kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Herhangi bir araştırmam da olmadı." dedi.
Bağış yaptığı halde paranın kullanımını sorgulamadığını açıkça beyan eden Ergen, yardımların amacı dışında kullanılabileceği ihtimalini göz ardı ettiğini ortaya koydu.
KONSER GELİRLERİ KAYIP
Skandallar zinciri sadece deprem yardımlarıyla sınırlı kalmadı.
Haluk Levent ile birlikte yer aldığı Gazze yardım konserinden ücret almadığını öne süren Ergen, konserden elde edilen gelirlerin Gazze'ye gönderilmesinin planlandığını aktardı.
Toplanan paraların daha sonra nereye, nasıl aktarıldığı konusunda hiçbir bilgi sahibi olmadığını bildiren Ergen, hem Ahbap Derneğine yaptığı kişisel bağışların hem Gazze konserinde toplanan paraların akıbetini bilmediğini kabul etti.
AHBAP'LA PARASAL İLİŞKİSİNİ KABUL ETTİ
Soruşturma konusu iddialardan habersiz olduğunu savunan Ergen, Haluk Levent ile yalnızca deprem döneminde düzenlenen ücretsiz konser vesilesiyle görüştüğünü iddia etti.
Oğuzhan Uğur ile depremden sonra "kadına şiddet, çocuk istismarı" konulu programa katılması nedeniyle görüştüğünü dile getiren Ergen, Uğur ile başka ilişkisinin olmadığını öne sürdü.
"Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin" kurucusu olduğunu belirten Ergen, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 17 okul inşa ettiklerini öne sürdü.
Deprem döneminde AFAD, Kızılay, Ahbap Derneğine kendi kişisel hesabından farklı miktarlarda yardım gönderdiğini kabul eden Ergen, Ahbap Derneğine özel yönlendirme yapmadığını savundu.
MAĞDURUM DEDİ ŞİKAYETÇİ OLAMADI
Toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Ergen, "Kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum." diye konuştu.
Yaşanan büyük ihmalkarlık nedeniyle özür dilemek yerine kendisini "mağdur" olarak nitelendiren Ergen, Ahbap Derneğine gönderdiği bağışlar nedeniyle şikayet hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.
Gülben Ergen ifadesinde şunları söyledi:
"Ben sanat yapmak sureti ile geçimini sağlayan bir vatandaşım. Bana sormuş olduğunuz Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur isimli şahıslar ile deprem öncesinde herhangi bir tanışıklığımız yoktur. Ben Haluk Levent ile ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde yapılan ücretsiz bir konser vesilesi ile görüştüm. Bunun dışında kendisi ile herhangi bir görüşmem veya samimiyetim bulunmamaktadır. Oğuzhan Uğur isimli yayıncı ile deprem süreci sonrasında kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programın konuğu olarak görüştüm. Kendisiyle bunun dışında herhangi bir tanışıklığım veya samimiyetim bulunmamaktadır.
Ben Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin Başkanı ve Kurucusuyum. Ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde İç İşleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olurları ile deprem bölgesinde 11 ilde 17 okul inşaatı yaptım. Yine deprem sürecinde AFAD KIZILAY gibi devlet kurumları ile Ahbap Derneğine kendi kişisel hesabımdan çeşitli miktarlarda yardım gönderdim. Ben deprem sürecinde de AFAD'ın yönlendirmesiyle Kahramanmaraş ilinde yaklaşık bir buçuk ay kadar kaldım. Bu süre zarfında kullanımımda bulunan sosyal medya uygulamalarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlemek/belirtmek suretiyle yardım kampanyasına destek olmak istedim. Ahbap Derneğine özel olarak bir yönlendirmem olmadı. Ben tüm kuruluşları yaptığım paylaşımlarda etiketliyordum.
Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in deprem sürecinde toplanan yardımlar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulundukları hususunda kamuoyuna yansıyan soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgiye sahip değildim. Haluk Levent ile tanışıklığım ve samimiyetim bulunmaması sebebiyle toplanan yardımları amacı dışında kullanacağı ya da kullanabileceği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değildim. Bu hususlar hakkında bilgi sahibi olsaydım bunun sorumluları hakkında gerekli başvuruları ve uyarıları yapardım. Kendim Ahbap Derneğine gönderdiğim meblağlar sebebiyle Ahbap Derneğine kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Bu hususta herhangi bir araştırmam da olmadı.
Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle yapılan yardım çağrılarında ben devlet kurumlarını eleştirir mahiyette herhangi bir paylaşımda bulunmadım. Kendi yöneticiliğini ve kuruculuğunu yaptığım derneğin de devlet kurumları ile ilişkisi bellidir. Ben deprem sürecinde AFAD koordinesinde yardım faaliyetinde bulundum. Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikayet hakkımı da saklı tutmak istiyorum.
Haluk Levent ile deprem sürecinden sonra yapılan konserlerin Haluk Levent'in popülaritesini arttırdığını düşünmüyorum. Kendisi yapmış olduğu iş ve kampanyalar sayesinde zaten tanınırdı. Biz yapılan Gazze konserinden herhangi bir ücret almadık. Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti. Toplanan yardımların akıbeti ile ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim. Ben bir takım kamuoyuna mal olmuş insanların canlı yayınlarda deprem bölgesine telefon ile ya da canlı yayın sureti ile bağış toplama kampanyasına dahil olmadım. Dahil olmuş olsaydım bu hususta bir özür beyan edebilirdim ancak şu an yaptığım yardımlar sebebiyle üzgün ve mağdurum.
Benim Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in topladığı yardımlar hususunda söyleyecek başka bir şeyim yoktur. Biraz önce ifademde belirttiğim konser de Gazze Yardım konseriydi. Bunun da deprem sürecinde yapılan yardım kampanyası ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Benim anlattıklarım ve yaşadıklarım dikkate alındığında Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in yardım kampanyasına herhangi bir dahilim bulunmamaktadır. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."