Gülben Ergen'in "Ahbap" ifadesi tamam: "Sorgulamadım denetlemedim!" Haluk Levent'le çıktığı konserin paraları kayıp

"SORGULAMADIM DENETİM YAPMADIM ARAŞTIRMADIM"

Soruşturmanın en çarpıcı kısımlarını, Ergen'in Ahbap Derneğine gönderdiği paraların kullanımına ilişkin hiçbir kontrol mekanizması işletmediğini itiraf etmesi oluşturdu.

Kişisel hesabından aktardığı meblağların ardından derneğe hiçbir soru yöneltmediğini belirten Ergen, "Kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Herhangi bir araştırmam da olmadı." dedi.

Bağış yaptığı halde paranın kullanımını sorgulamadığını açıkça beyan eden Ergen, yardımların amacı dışında kullanılabileceği ihtimalini göz ardı ettiğini ortaya koydu.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunda 35 dakika ifade veren Ergen, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur ile yakınlığını reddetti.