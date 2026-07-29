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Ahbaplar soruşturmasında 5 isim daha ifade verecek: Berna Laçin, Eda Ece ve Kerem Bürsin listede!

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında savcılık çemberi genişletiyor. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutukluluğu sürerken, 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verecek.

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Ahbaplar soruşturmasında 5 isim daha ifade verecek: Berna Laçin, Eda Ece ve Kerem Bürsin listede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında 5 isim daha ifadeye çağrıldı.

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR DAHİL 28 TUTUKLU
Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma kapsamında, dernek kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da aralarında yer aldığı 28 şüphelinin tutukluluk halinin devam ederken savcılık, dosyadaki deliller doğrultusunda incelemelerini sürdürüyor.

Ahbaplar soruşturmasında 5 isim daha ifade verecek: Berna Laçin, Eda Ece ve Kerem Bürsin listede!-2

OYUNCULAR "BİLGİ SAHİBİ" SIFATIYLA ÇAĞRILDI
Soruşturma çemberini daha da genişleten savcılık; gazeteciler, oyuncular ve şarkıcıların da aralarında bulunduğu çok sayıda ismi mercek altına aldı.

Bu kapsamda son olarak ünlü oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye davet edildi.

Ahbap (Ahbaplar Suç Örgütü) soruşturması kapsamında daha önce "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılan ve/veya ifadesi alınan isimler şu şekilde:

Grup
İsim
Durum
İlk grup
Ece Üner
İfade verdi
İlk grup
Fatih Portakal
İfade verdi
İlk grup
Feyza Altun
İfade verdi
İlk grup
Gökhan Özoğuz
İfade verdi
İlk grup
Öykü Serter
İfade verdi
İkinci grup
Fatih Altaylı
İfade verdi
İkinci grup
Şahan Gökbakar
İfadeye çağrıldı
İkinci grup
Hazal Kaya
İfade verdi
İkinci grup
Özlem Gürses
İfade verdi
İkinci grup
Ruşen Çakır
İfade verdi
İkinci grup
Fatih Koparan
İfadeye çağrıldı
Üçüncü grup
Uğur Dündar
İfade verdi
Üçüncü grup
Mahsun Kırmızıgül
İfade verdi
Üçüncü grup
Gülben Ergen
İfade verdi
Üçüncü grup
Elçin Sangu
İfade verdi
Üçüncü grup
Hayko Cepkin
İfade verdi

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