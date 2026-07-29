Ahbaplar soruşturmasında 5 isim daha ifade verecek: Berna Laçin, Eda Ece ve Kerem Bürsin listede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında 5 isim daha ifadeye çağrıldı. HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR DAHİL 28 TUTUKLU

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma kapsamında, dernek kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da aralarında yer aldığı 28 şüphelinin tutukluluk halinin devam ederken savcılık, dosyadaki deliller doğrultusunda incelemelerini sürdürüyor.

OYUNCULAR "BİLGİ SAHİBİ" SIFATIYLA ÇAĞRILDI

Soruşturma çemberini daha da genişleten savcılık; gazeteciler, oyuncular ve şarkıcıların da aralarında bulunduğu çok sayıda ismi mercek altına aldı.