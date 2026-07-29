Ahbaplar soruşturmasında 5 isim daha ifade verecek: Berna Laçin, Eda Ece ve Kerem Bürsin listede!
Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında savcılık çemberi genişletiyor. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutukluluğu sürerken, 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında 5 isim daha ifadeye çağrıldı.
HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR DAHİL 28 TUTUKLU
Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma kapsamında, dernek kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da aralarında yer aldığı 28 şüphelinin tutukluluk halinin devam ederken savcılık, dosyadaki deliller doğrultusunda incelemelerini sürdürüyor.
OYUNCULAR "BİLGİ SAHİBİ" SIFATIYLA ÇAĞRILDI
Soruşturma çemberini daha da genişleten savcılık; gazeteciler, oyuncular ve şarkıcıların da aralarında bulunduğu çok sayıda ismi mercek altına aldı.
Bu kapsamda son olarak ünlü oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye davet edildi.
Ahbap (Ahbaplar Suç Örgütü) soruşturması kapsamında daha önce "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılan ve/veya ifadesi alınan isimler şu şekilde: