CHP'de figüran polemiği! Geçmişte tartışma yaratan isimler yeniden gündemde

Söz konusu iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Etkinliğe cast ajansları aracılığıyla kişilerin getirildiği ve katılımcılara 950 TL ödeme yapıldığı iddiası kamuoyunda tartışma yarattı. İddialarda, etkinlik öncesinde slogan ve alkış provası yaptırıldığı da öne sürüldü.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmeler sürerken, bu kez gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni oldu.

"Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Bu FETÖ'cülerin tezgahının sorumlusu kimse gideceğiz üzerine. 70 kişi eksik olsa ne olur fazla olsa ne olur."

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, " paralı figüran " iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



A HABER GEÇMİŞTEKİ TARTIŞMALARI DERLEDİ

A Haber, kamuoyunda daha önce tartışma konusu olan bazı olayları yeniden gündeme taşıdı.

GÜL TAŞLI CENAL

A Haber'in haberine göre, "müftünün eşi" olarak kamuoyuna yansıyan Gül Taşlı Cenal'ın eşinin müftü değil, eski CHP Burhaniye İlçe Başkanı Faruk Cenal olduğu, kendisinin de CHP üyesi olduğu öne sürüldü.

"NEŞE ABLA" TARTIŞMASI

Mustafa Balbay'ın sohbet ettiği ve "Bir daha AK Parti'ye oy vermem" ifadelerini kullanan başörtülü kadının görüntüleri de geçmişte kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Bazı çevreler görüntülerin kurgu olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.