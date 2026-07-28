CHP'de figüran polemiği! Geçmişte tartışma yaratan isimler yeniden gündemde
Mutlak butlan kararı sonrası buhran yaşayan, 91 vekilin istifa etmesiyle TBMM'de 5. parti konumuna gerileyen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreniyle ilgili ortaya atılan "figüran" iddiaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Etkinliğe cast ajansları aracılığıyla katılım sağlandığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, A Haber de geçmişte kamuoyunda tartışma konusu olan bazı örnekleri yeniden gündeme taşıdı.
Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmeler sürerken, bu kez gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni oldu.
Etkinliğe cast ajansları aracılığıyla kişilerin getirildiği ve katılımcılara 950 TL ödeme yapıldığı iddiası kamuoyunda tartışma yarattı. İddialarda, etkinlik öncesinde slogan ve alkış provası yaptırıldığı da öne sürüldü.
Söz konusu iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "paralı figüran" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Bu FETÖ'cülerin tezgahının sorumlusu kimse gideceğiz üzerine. 70 kişi eksik olsa ne olur fazla olsa ne olur."
A HABER GEÇMİŞTEKİ TARTIŞMALARI DERLEDİ
A Haber, kamuoyunda daha önce tartışma konusu olan bazı olayları yeniden gündeme taşıdı.
GÜL TAŞLI CENAL
A Haber'in haberine göre, "müftünün eşi" olarak kamuoyuna yansıyan Gül Taşlı Cenal'ın eşinin müftü değil, eski CHP Burhaniye İlçe Başkanı Faruk Cenal olduğu, kendisinin de CHP üyesi olduğu öne sürüldü.
"NEŞE ABLA" TARTIŞMASI
Mustafa Balbay'ın sohbet ettiği ve "Bir daha AK Parti'ye oy vermem" ifadelerini kullanan başörtülü kadının görüntüleri de geçmişte kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Bazı çevreler görüntülerin kurgu olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.
HANİFE ÇAKMAK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı Muhtar Hanife Çakmak, daha sonra yaptığı açıklamada, rozet takılacağını bilmediğini ve CHP üyesi olmadığını söylemişti.
ZEYNEP İDDİASI
TBMM önünde yaptığı konuşmayla gündeme gelen ve kendisini "köylü kızı Zeynep" olarak tanıtan kişinin daha sonra bir cast ajansına kayıtlı oyuncu olduğu iddiası kamuoyuna yansımıştı.
EMİNE POLAT
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sıradan vatandaş olarak paylaşılan Emine Polat'ın CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi olduğu yönündeki iddialar da daha önce gündeme gelmişti.
UMUT DAŞTAN
Yerel seçim sürecinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Umut Daştan'ın CHP Kartal Belediye Meclis Üyesi olduğu yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı.
ERSOY ERSOY
A Haber'in gündeme taşıdığı bir diğer örnek ise Özgür Özel'in Yozgat mitinginde konuşan Ersoy Ersoy oldu. Haberde, Ersoy'un CHP çevresiyle bağlantılı bir isim olduğu iddia edildi.
TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkinliğiyle ilgili "figüran" iddiaları ve geçmişte kamuoyunda tartışılan örneklerin yeniden gündeme gelmesi, CHP'deki polemiği büyüttü.