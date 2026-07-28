Ahbap soruşturmasında 5 "çavuş" daha ifadeye... Dündar, Kırmızıgül, Ergen, Sangu, Cepkin savcı karşısına çıkacak
Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 ünlü isim daha savcı karşısına çıkacak. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadelerinin alınması için adliyeye çağrıldı. Şarkıcı Ergen bugün ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım. Herkes gibi ben de mağdurum. Bütün iyi niyetli insanlar gibi. Çok üzgün ve kırgınım." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin adliye koridorlarındaki mesaisi sürüyor.
Dernek kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin tutukluluk hali devam ederken, savcılık süreci genişleterek aralarında gazeteciler, oyuncular ve şarkıcıların bulunduğu çok sayıda ismi "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağırdıAhbap dosyasında 5 ünlü isim ifade vermeye çağrıldı
Savcılık soruşturma kapsamında asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni parlatan aralarında Fatih Altaylı, Fatih Portakal, Ruşen Çakır gibi isimlerin olduğu 11 kişinin geçtiğimiz hafta ifadelerine başvurulmuştu.
5 İSİM DAHA ADLİYEYE ÇAĞRILDI
27 Temmuz itibarıyla Ahbap'ı parlatan gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
"İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR"
Şarkıcı Gülben Ergen bugün ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım. Herkes gibi ben de mağdurum. Bütün iyi niyetli insanlar gibi. Çok üzgün ve kırgınım." dedi.
Dosyada Gülben Ergen'in Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik çok sayıda paylaşımına yer verildi.
ERGEN BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPTI
Gülben Ergen'in orman yangınları sırasında "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım. Haluk Levent ülkemiz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim. Bağışlarınızı AHBAP'a yapın" ifadeleriyle bağış çağrısı yaptığı, ayrıca kendi bağış işlemine ilişkin banka ekran görüntüsünü de paylaştığı görüldü. Deprem sürecinde ise Haluk Levent'e yönelik "Sen iyi ki varsın", "Çünkü senin adın iyilik", "İyi ki varsınız AHBAP gönüllüleri" ve "Seninleyiz değerli dostum" ifadelerini kullandığı paylaşımlar da soruşturma dosyasına eklendi.
MAHSUN KIRMIZIGÜL HESAP NUMARALARINI PAYLAŞTI
Soruşturma dosyasında Mahsun Kırmızıgül'ün deprem felaketinin ardından yaptığı bağış çağrıları da yer aldı. Kırmızıgül'ün sosyal medya hesabından AHBAP Derneğinin banka hesap bilgilerini paylaşarak vatandaşları bağış yapmaya davet ettiği, ayrıca deprem bölgesine ulaştırılan yardım faaliyetlerine ilişkin "#ahbap" etiketiyle paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Kırmızıgül, savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Öte yandan geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Feyza Altun da dün savcılığa gelerek ifade verdi.
DÜNDAR'DAN BÜYÜK ÖNGÖRÜ!
Gazeteci Uğur Dündar'ın da farklı tarihlerde Haluk Levent'e destek veren paylaşımları soruşturma kapsamına alındı. Dosyada Dündar'ın Haluk Levent'i "AHBAP iyilik hareketinin lideri" olarak nitelendirdiği paylaşım ile "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur gururumuzdur" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ayrıca Gezi Araştırma'nın "en güvenilen isimler" anketinde Haluk Levent'i paylaşarak destek verdiği paylaşım da dosyaya eklendi.
ELÇİN SANGU'DAN BAĞIŞ DESTEĞİ
Oyuncu Elçin Sangu'nun, hayranları tarafından düzenlenen kampanyada toplanan gelirin Ahbap'a bağışlandığını gösteren FAST dekontunu paylaşarak destek verdiği, derneğin iletişim adresini paylaştığı video ile yardım çağrısında bulunduğu belirlendi. Sangu'nun, Ahbap'ı sosyal medyada eleştirenlere karşı ise derneği ve gönüllüleri savunan paylaşımları da yer aldı. Sangu paylaşımlarında, "Görevini unutup ticaret yapana kızalım, orada canla başla yardım toplayan gönüllülere kızmak soru sormamız gereken kısmı ıskalamaya sebep olmasın" ifadelerini kullandı.
LEVENT'E VE UĞUR'A TEŞEKKÜR
Soruşturma dosyasında şarkıcı Hayko Cepkin'in deprem döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları ile Haluk Levent'le birlikte seslendirdiği "Ah Bir Ateş Ver" isimli çalışmaya ilişkin paylaşımlar da yer aldı. Cepkin başka paylaşımında ise, "Zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm AHBAP gönüllülerine, sözcüleri Haluk Levent'e, Babala TV gönüllülerine ve Oğuzhan Uğur'a teşekkür borç bilirim. Çabalarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.
ÇAĞRIDA BULUNDUK, BAĞIŞ YAPMADIK
Öte yandan Avukat Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül'ün ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturmada daha önce ifadesi alınan birçok ünlü isim gibi, Altun ve Kırmızıgül'ün de derneğe bizzat hiçbir parasal bağış yapmadıkları, buna karşın kamu kurumları yerine Ahbap'a bağış ve güven çağrısında bulundukları tespit edildi. Altun ve Kırmızıgül ifadelerinde 'Hata yaptık' dedi.
TEK TEK GELİYORLAR
Soruşturma kapsamında daha önce Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter, Hazal Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermişti.
PORTAKAL NETAMET GETİRDİ
Adliyede ifade veren gazeteci Fatih Portakal', deprem döneminde vatandaşları AFAD ve Kızılay yerine Ahbap Derneği'ne yönlendirdiği için "pişmanlık duyduğunu" ve toplanan yardımların akıbetini denetlemediği için kendisine kızgın olduğunu söylemişti.
Haluk Levent hakkındaki geçmişe dair olumsuz duyumları araştırmadığını itiraf eden Portakal, sorumluluk hissettiğini belirterek kamuoyundan özür dilemeye hazır olduğunu dile getirmişti.
PARANI EMANET EDER MİYDİN RUŞEN
İfade veren gazeteci Ruşen Çakır savcılık sorgusunda Haluk Levent'i şahsen tanımadığını ve yaptığı yayınların o günkü şartlarda bir "durum değerlendirmesi" olduğunu savundu.
"Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz?" sorusuna Levent'i sadece sanatçı kimliğiyle bildiği cevabı veren Çakır, başlangıçta herhangi bir sorumluluk hissetmediğini söylese de, bağışların şahsi amaçlarla kullanıldığını öğrenince durumun "gerçekten çok üzücü" olduğunu ve suçluların cezalandırılmasını istediğini belirtti.
ATHENA GÖKHAN ÇELİŞTİ
Soruşturma kapsamında magazin dünyasından pek çok isim de "adliye daveti" aldı.
Oyuncu Hazal Kaya, haber spikeri Ece Üner, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter gibi isimler ifade verenler arasında yer alırken Gökhan Özoğuz'un Haluk Levent ile tanışıklığına dair verdiği çelişkili cevaplar dosyaya yansıdı.
DOSYA KABARIK
Soruşturmanın temelini oluşturan MASAK raporları ve teknik takipler, Ahbap Derneği çalışanlarının hesaplarında milyarlarca liralık devasa para hareketleri olduğunu ortaya koymuştu.
Özellikle Haluk Levent'in asistanı üzerinden 3 yılda 19 milyar liralık şüpheli işlem gerçekleştirdiği, toplanan bağışların 390 milyon lirasının bahis oyunlarında kaybedildiği ve haksız tapu devirleri yapıldığı iddialara dair vahim ifşaatlar yer almıştı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü dosyası, ünlü isimlerin ifadeleriyle daha da derinleşiyor.
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