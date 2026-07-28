Dernek kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin tutukluluk hali devam ederken, savcılık süreci genişleterek aralarında gazeteciler, oyuncular ve şarkıcıların bulunduğu çok sayıda ismi "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağırdı

Gülben Ergen adliyeye geldi.

"İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR"



Şarkıcı Gülben Ergen bugün ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım. Herkes gibi ben de mağdurum. Bütün iyi niyetli insanlar gibi. Çok üzgün ve kırgınım." dedi.

Gülben Ergen'in paylaşımı

Dosyada Gülben Ergen'in Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik çok sayıda paylaşımına yer verildi.



ERGEN BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPTI



Gülben Ergen'in orman yangınları sırasında "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım. Haluk Levent ülkemiz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim. Bağışlarınızı AHBAP'a yapın" ifadeleriyle bağış çağrısı yaptığı, ayrıca kendi bağış işlemine ilişkin banka ekran görüntüsünü de paylaştığı görüldü. Deprem sürecinde ise Haluk Levent'e yönelik "Sen iyi ki varsın", "Çünkü senin adın iyilik", "İyi ki varsınız AHBAP gönüllüleri" ve "Seninleyiz değerli dostum" ifadelerini kullandığı paylaşımlar da soruşturma dosyasına eklendi.



MAHSUN KIRMIZIGÜL HESAP NUMARALARINI PAYLAŞTI



Soruşturma dosyasında Mahsun Kırmızıgül'ün deprem felaketinin ardından yaptığı bağış çağrıları da yer aldı. Kırmızıgül'ün sosyal medya hesabından AHBAP Derneğinin banka hesap bilgilerini paylaşarak vatandaşları bağış yapmaya davet ettiği, ayrıca deprem bölgesine ulaştırılan yardım faaliyetlerine ilişkin "#ahbap" etiketiyle paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Kırmızıgül, savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Öte yandan geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Feyza Altun da dün savcılığa gelerek ifade verdi.