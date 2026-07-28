75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri tarafından 75 ilde operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu paylaştı.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 1.628 şüpheliden 846'sı tutuklanırken, 290 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonlarda 1 ton 447 kilogram 873 gram uyuşturucu madde ile 418 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi.

6 BİN 105 PERSONEL KATILDI

Operasyonlara 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel, 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcılarına fırsat verilmeyeceği belirtilerek, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının ülke genelinde kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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