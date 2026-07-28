75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 447 kilogram 873 gram uyuşturucu madde ile 418 bin 273 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 1.628 şüpheliden 846’sı tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri tarafından 75 ilde operasyonlar düzenlendi.
1.628 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda 1 ton 447 kilogram 873 gram uyuşturucu madde ile 418 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında yakalanan 1.628 şüpheliden 846'sı tutuklanırken, 290 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
6 BİN 105 PERSONEL KATILDI
Operasyonlara 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel, 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcılarına fırsat verilmeyeceği belirtilerek, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının ülke genelinde kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.