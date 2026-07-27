Tuncay Sonel ve 2 şüpheli 4 suçtan daha tutuklandı! Kamu gücünü şahsi hesapları için kullandılar: Gasp dijital takip ve böcek yerleştirme
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu’nun yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını aştığını değerlendirdi. Sevk yazısında Sonel’in şahsi amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında bağımsız bir yapı gibi hareket ettikleri ve eylemler üzerinde birlikte hâkimiyet kurdukları öne sürüldü.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı.
SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEDİLER
Yapılan incelemelerde, Sonel ile soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildi.
Bu kapsamda 23 Temmuz'da şüpheli E.E. ve S.K, Ankara'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Söz konusu iddiaların ardından eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, tutuklu bulundukları cezaevinden alınıp sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Erzurum Şehir Hastanesine getirildi.
Sonel, Eroğlu ile Ertok, yoğun güvenlik önlemleri altında, soruşturmada ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesine sevk edildi.
4 FARKLI SUÇTAN DA TUTUKLANDILAR
Cumhuriyet savcısındaki ifadelerinin ardından Sonel, Eroğlu ile Ertok, "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma" ve "Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sonel, Eroğlu ile Ertok, sulh ceza hakimliğince bu suçlamalardan da tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden S.K. tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLU SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.
DİJİTAL MATERYALLERDEN YENİ SUÇ DOSYASI ÇIKTI
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ve olayın cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 17 Nisan 2026'da Elazığ'daki Sheraton Otel'de yakalanan dönemin Tunceli Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel'in Ankara ve Elazığ'daki adresleri, iş yeri ve kullandığı araçlarda eş zamanlı aramalar yapılmıştı.
Aramalarda Sonel'e ait cep telefonları, bilgisayarlar, sabit diskler, taşınabilir bellekler ve DVD'lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce imajları alınan cihazlarda yapılan adli bilişim incelemelerinde, soruşturmanın seyrini değiştiren mesajlaşma ve talimat içeriklerine ulaşıldı.
Başsavcılık, elde edilen bulguların kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma ve bilişim sistemindeki verileri bozma veya değiştirme suçlarına ilişkin somut emareler içerdiğini değerlendirdi.
ELEŞTİREN HESAPLAR İÇİN TALİMAT VERDİ
Savcılık sevk yazısına göre Tuncay Sonel'in, sosyal medya platformlarında kendisi aleyhine paylaşım yapan hesapların ve kullanıcıların tespit edilmesi için Gökhan Ertok'a talimat verdiği belirlendi. Yazışmalarda, aleyhte paylaşım yapan hesapların kapatılmasının da istendiği, Ertok'un bu talimatlar doğrultusunda kullanıcıları tespit ederek Sonel'e bilgi verdiği kaydedildi.
Bu çalışmalar karşılığında, Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Gökhan Ertok'a 25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde iki ayrı işlemle 5'er bin liradan toplam 10 bin lira gönderildiği tespit edildi. Savcılık, para transferlerinin gerçekleştirildiği dönemde asgari ücretin yaklaşık 2 bin 20 lira, polis memuru maaşının ise yaklaşık 5 bin 700 ila 6 bin 150 lira arasında olduğuna da sevk yazısında yer verdi.
"GEREĞİNİ YAPARSINIZ KARDAŞ" MESAJINDAN SONRA EV BASKINI
Dosyadaki en dikkat çekici yazışmalardan biri, Sonel'in Ordu Valiliği döneminde gerçekleşti. 31 Ekim 2021 tarihinde "kukuww99" isimli sosyal medya hesabından Sonel hakkında yapılan bir paylaşımın ardından, Sonel'in söz konusu hesabı Gökhan Ertok'a göndererek kullanıcının bulunmasını istediği belirtildi.
Ertok'un kullanıcıyı tespit ederek Sonel'e bir fotoğraf gönderdiği, Sonel'in ise "Gereğini yaparsınız kardaş" mesajıyla Ertok'u yönlendirdiği kaydedildi. Savcılık yazısına göre bu mesajın ardından kullanıcının evi tespit edildi, şahıs yakalandı, evinde arama yapıldı ve dijital materyallerine el konuldu. İkamette bulunduğu belirtilen silah nedeniyle kişi hakkında 6136 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldı. Mesajlaşmalarda ayrıca darbedildiği değerlendirilen bir kişiye ait fotoğraf ile Gökhan Ertok'un banka hesap bilgilerinin bulunduğu da belirtildi.
TELEFON KOPYALANDI, EVE İKİ "BÖCEK" YERLEŞTİRİLDİ
Dosyada yer alan 2 Kasım 2021 tarihli mesajda Gökhan Ertok'un, yapılan işlemler hakkında Sonel'e ayrıntılı bilgi verdiği tespit edildi. Ertok'un mesajında, şahsın gece saatlerinde mevcutlu olarak tutulduğunu, sabah savcılığa çıkarıldığını ve hakkında adli kontrol kararı verildiğini söylediği kaydedildi.
Mesajın devamında ise şu ifadelerin yer aldığı belirtildi: "Cep telefonunu kopyaladık, ön kamera arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de mutfak ve şahsın odasına iki adet böcek tarafımızca yerleştirildi. Bir süre tedbir amaçlı takip edeceğiz Sayın Valim."
Savcılık, bu mesajların kişinin dijital cihazına müdahale edildiği, özel yaşamının uzaktan takip edildiği ve ikametine dinleme cihazları yerleştirildiği şüphesini güçlendirdiğini değerlendirdi.
YABANCI UYRUKLU KADININ TELEFONU ALINDI
Sevk yazısında Gökhan Ertok'un başka bir sosyal medya kullanıcısını tespit etmek amacıyla Samsun'a gittiğine ilişkin mesajlaşmalara da yer verildi. Ertok'un, burada yabancı uyruklu bir kadını uçağa bindirerek yurt dışına gönderdiğini, kadının cep telefonunu elinden alarak yerine takip edilebilen başka bir telefon verdiğini söylediği belirtildi.
Ertok'un bu işlem için yaptığı masrafı Sonel'den istediği, mesajlaşmalardan dört gün sonra Şükrü Eroğlu'nun hesabından Ertok'un hesabına 20 bin lira gönderildiği tespit edildi. MASAK verileriyle doğrulandığı belirtilen para transferinin 5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildiği, Tuncay Sonel'in de savcılık sorgusunda söz konusu para gönderme eylemini kabul ettiği kaydedildi.
Böylece Eroğlu'nun hesabından Ertok'a 2019 ve 2021 yıllarında gönderilen para miktarının toplam 30 bin liraya ulaştığı belirlendi.
SAVCILIK: KAMU HİYERARŞİSİ DIŞINDA HAREKET ETTİLER
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını aştığını değerlendirdi. Sevk yazısında, iki şüphelinin Tuncay Sonel'in şahsi amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında bağımsız bir yapı gibi hareket ettikleri ve eylemler üzerinde birlikte hâkimiyet kurdukları öne sürüldü.
Sonel'in dijital materyallerinden elde edilen mesaj, fotoğraf, para transferi ve talimat içeriklerinin vaka bazında tasnif edilerek resmî kayıt altına alınması için ayrıca çalışma başlatıldığı bildirildi. Savcılık; şüphelilerin kaçma, delilleri yok etme veya değiştirme, tanık ve mağdurlar üzerinde baskı kurma ihtimalinin bulunduğunu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek tutuklama talebinde bulundu.
4 SUÇTAN AYRI AYRI YENİDEN TUTUKLANDILAR
Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, savcılığın sevk yazısında yer alan delil ve değerlendirmeler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dört ayrı suçtan yeniden tutuklanmasına karar verdi.
Üç şüpheli hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verilen suçlar şöyle: Nitelikli yağma, Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma, Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma veya sisteme veri yerleştirme.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Tuncay Sonel ve yakın ekibi, dijital materyallerden elde edilen yeni deliller doğrultusunda bu kez 2019-2021 yılları arasındaki eylemler nedeniyle dört ayrı suçtan cezaevine gönderildi.
TAKVİM.COM.TR SORUŞTURMANIN KİLİDİNİ ÇÖZEN İFADELERE ULAŞTI
Doku soruşturmasında yürütülen incelemelerde dikkat çeken yeni tespitlere ulaşıldı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı dosyaya giren bulgulara göre, Doku'nun ailesi tarafından çıkarılan SIM kartın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından teslim alındığı, daha sonra koruma polisi Şükrü Eroğlu aracılığıyla otobüsle Ankara'ya gönderildiği öne sürüldü. SIM kartın polis memuru Gökhan Ertok'a ulaştırıldığı ve burada aktif hale getirildiği belirlendi.
18 OCAK 2020'DE SIM KART ANKARA'DA BAZ VERDİ
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Gökhan Ertok'un ifadesi doğrultusunda yapılan teknik incelemelerde Gülistan Doku'ya ait hesaplara 18 Ocak 2020 tarihinde giriş yapıldığı saptandı. Aynı incelemelerde, Doku'nun kullandığı GSM hattının bu tarihe kadar Ankara'dan herhangi bir baz kaydı vermediği, SIM kartın Gökhan Ertok'a ulaştırılmasının ardından ise 18 Ocak 2020'de Sincan ilçesinden aktif edilerek baz sinyali verdiği tespit edildi.
ERTOK GİRİŞ YAPTIĞI SIRADA DOKU'NUN GSM HATTINI 3 MESAJ GELDİ
Dosyadaki teknik verilere göre, Gökhan Ertok'un Gülistan Doku'nun hesaplarına giriş yaptığı sırada, Doku'nun GSM hattına 0 850 550 ile başlayan bir numaradan art arda üç kısa mesaj (SMS) gönderildiği de belirlendi.
SMS'lerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ise mesajların, mobil operatörler arasında veri ve ses trafiği sağlayan Compatel isimli firma altyapısı üzerinden iletildiği ifade edildi. Raporda, söz konusu SMS'lerin WhatsApp, Facebook ve benzeri uygulamaların güncelleme veya internet senkronizasyonu sırasında otomatik olarak oluşturulan GPRS bağlantıları kapsamında gönderilmiş olabileceği değerlendirmesine yer verildi.
4 KİŞİ ARASINDA AYNI GÜN TELEFON TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında yapılan HTS incelemelerinde de dikkat çeken iletişim kayıtlarına ulaşıldı. 18 Ocak 2020 tarihinde Gökhan Ertok ile Tuncay Sonel ve Şükrü Eroğlu arasında, yine Şükrü Eroğlu ile Umut Altaş arasında telefon görüşmeleri yapıldığı HTS kayıtlarına yansıdı. Aynı dönemde Gülistan Doku'ya ait SIM kart hakkında taraflar arasında mesajlaşmaların gerçekleştiği de dosyadaki tespitler arasında yer aldı.
Ulusal Kriminal Büro tarafından yürütülen çalışmalarda, 17 ve 18 Ocak 2020 tarihlerinde Doku'nun sosyal medya hesaplarına giriş yapıldığı belirlendi. Dosyadaki değerlendirmelere göre, polis memuru Gökhan Ertok'un Gülistan Doku'nun Instagram hesabına giriş yaptığı sırada hesap içerikleri ile engellenen kullanıcılar hakkında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'na bilgi aktardığı değerlendirildi.
"ÇOK İŞİMİZE YARAR" YAZIŞMASI DOSYADA
Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalarda, Gökhan Ertok'un Şükrü Eroğlu'na Gülistan Doku'nun hesabında ağabeyi Osman Doku'nun engellendiğini bildirdiği görüldü. Bunun üzerine Şükrü Eroğlu'nun ekran görüntüsü alınmasını isteyerek "Çok işimize yarar" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Dosyadaki yazışmalarda şu ifadeler yer aldı:
Şükrü Eroğlu: "Kardeşim, Osman Doku, abisi çıktı."
Gökhan Ertok: "Niye, abisi saçma sapan tehdit mesajları atmış abi."
Şükrü Eroğlu: "Nasıl mesajlar kardeşim?"
Gökhan Ertok: "Osman001, Osman2010 birçok farklı adla açmış."
Şükrü Eroğlu: "Varsa görüntüsü atabilirlerse."
Gökhan Ertok: "Kız her zaman engellemiş."
Şükrü Eroğlu: "Çok işimize yarar."
Başka bir mesajlaşmada ise Gökhan Ertok'un, Osman Doku adına açıldığını düşündüğü hesaplar üzerinde inceleme yaptığını ve mesajları çözerek ileteceğini söylediği görüldü.
"OSMAN DOKU'NUN INSTAGRAM'IYLA UĞRAŞIYORUM"
Dosyaya giren bir başka yazışmada Gökhan Ertok'un Şükrü Eroğlu'na, "Ben bir yarım saate Osman Doku'nun Instagram'ıyla uğraşıyorum, sana akşama doğru kesin dönüş yaparım." dediği, daha sonra ise Osman Doku adına açılmış olabileceğini değerlendirdiği hesaplar üzerinde çalışma yaptığını ve sistemi yeniden kurduğunu belirttiği kaydedildi.
TUNCAY SONEL'İN İFADESİ
Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Tuncay Sonel'in de, Şükrü Eroğlu'nun "Çok işimize yarar" mesajına konu olabilecek şekilde beyanda bulunduğu belirtildi. Sonel ifadesinde, Gülistan Doku'nun kaybolduğu süreçte yalnızca anne ve babasıyla görüştüğünü, erkek kardeşlerinin ise kendisine hiç gelmediğini söyledi.
ŞÜKRÜ EROĞLU BAZI KİŞİLERİ ARKADAŞLIKTAN ÇIKARMAMI İSTEDİ
30 Nisan 2026 tarihinde tanık sıfatıyla ifade veren Gökhan Ertok, Gülistan Doku'nun Instagram hesabına yeniden giriş yaptığını ve durumu Şükrü Eroğlu'na bildirdiğini anlattı. Ertok'un beyanına göre Eroğlu, hesabın arkadaş listesinde belirli kişilerin bulunup bulunmadığını sordu.
Ertok, yaptığı kontrolde ismi verilen kişilerden yalnızca birinin arkadaş listesinde yer aldığını tespit ettiğini belirterek, Eroğlu'nun bu kişiyi isterse arkadaş listesinden çıkarmasını istediğini öne sürdü. Tanık ifadesinde, söz konusu talep üzerine durumdan şüphelendiğini belirten Ertok, herhangi bir kişiyi arkadaş listesinden çıkarmadığını söyledi. Ayrıca Eroğlu'na, arkadaş listesinde bulunan kişilerin ekli olmadığını söyleyerek kendisini bu şekilde savuşturduğunu ifade etti.
ÇALIŞTIĞI KAFEYİ TAKİPTEN ÇIKAR HAREKETLERDEN SİL
Ertok, 2 Temmuz 2026 tarihinde tanık sıfatıyla ifade veren Gökhan Ertok, Gülistan Doku'nun Instagram hesap hareketlerini incelediği sırada "hanimelifcafe" isimli bir hesabın takipten çıkarıldığını fark ettiğini anlattı. Ertok, durumu telefonla görüştüğü Şükrü Eroğlu'na aktardığını, Eroğlu'nun ise yalnızca takipten çıkarma işlemini değil, hesap hareketlerinde görünen bu kayıt için de "sil istersen" diyerek işlem yapılmasını istediğini iddia etti.
Tanık ifadesine göre Ertok, bu talebi olağan bulmadığını belirterek söz konusu kaydı silmediğini söyledi. Ayrıca "hanimelifcafe" hesabının 8 Ocak 2020 tarihinde takipten çıkarıldığını hatırladığını da beyan etti.
TANIK İFADESİYLE AYNI GÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Teknik incelemelerde, Gökhan Ertok'un 18 Ocak 2020 günü saat 07.05 sıralarında Gülistan Doku'nun Instagram ve WhatsApp hesaplarına erişim sağladığının değerlendirildiği aktarıldı.
AYNI GÜN E.D.'NİN İFADESİNE BAŞVURULDU
Aynı gün saat 15.20 sıralarında ise Tunceli'de görevli kolluk görevlileri tarafından Gülistan Doku'nun iş arkadaşı E.D.'nin tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduğu tespit edildi.
Dosyada yer alan değerlendirmede, Gökhan Ertok'un Gülistan Doku'ya ait sosyal medya hesaplarında işlem yaptığı gün, E.D.'nin tanık olarak dinlenmesinin dikkat çektiği belirtilerek, söz konusu zamanlamanın soruşturma açısından şüphe doğuran hususlar arasında değerlendirildiği ifade edildi.
YENİDEN İFADE VERDİ: TELEFONUM RIZAM DIŞINDA ALINDI
3 Temmuz 2026 tarihinde tanık sıfatıyla yeniden ifade veren E.D., 18 Ocak 2020 günü saat 15.20 sıralarında alınan ekran görüntülerine değinerek, kendisine ait cep telefonunun rızası dışında incelemeye tabi tutulduğunu beyan etti.
Dosyada yer alan bilgiye göre, söz konusu ekran görüntülerini tutanak altına alan kolluk görevlileri ise işlemlerin E.D.'nin rızası doğrultusunda gerçekleştirildiğini savundu.
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde ise dikkat çeken bir zamanlama vurgusu yapıldı. Teknik incelemelere göre polis memuru Gökhan Ertok'un aynı gün Gülistan Doku'ya ait sosyal medya hesaplarına erişim sağladığı, dosyada "gerekli silme işlemlerinin" yapıldığı yönünde değerlendirmeye yer verildiği, bunun ardından E.D.'nin Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde telefonundan Gülistan Doku'ya ait görsellerin temin edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.
"BİR ŞEY BİLİP BİLMEDİĞİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞTILAR"
E.D., ifadesinde, emniyette ismini bilmediği bir görevlinin kendisine sürekli olarak Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce kendisine herhangi bir şey anlatıp anlatmadığını ve neden aradığını sorduğunu belirtti. İfadesine göre söz konusu görevli aynı sorular üzerinde ısrarcı oldu ve sorgu sırasında sert bir tutum sergiledi. E.D., bu süreçte yoğun baskı hissettiğini belirterek, görevlinin kendisinin olay hakkında bir bilgiye sahip olup olmadığını ve Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce kendisine bir şey anlatıp anlatmadığını öğrenmeye çalıştığı izlenimine kapıldığını ifade etti.
E.D., beyanının devamında ise Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını vurgulayarak, "Ben Gülistan Doku'ya ne olduğunu bilmiyorum. Son olayları basından öğrendim." dedi.
ORGANİZE BİR DELİL KARARTMA FAALİYETİ YÜRÜTÜLDÜ
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre tüm bu verilerin kronolojik olarak üst üste konulması neticesinde; önceden planlanmış büyük bir kurgu dahilinde resmi kolluk raporu (açık kaynak araştırma raporu) henüz kaleme alınmadan önce, maktulenin Instagram hesabı üzerinde yasa dışı silme, arkadaş engelleme/çıkarma ve veri manipülasyonu işlemlerinin yapıldığı belirlendi. Akabinde ise kolluk görevlileri tarafından Gülistan Doku' nun arkadaşı E. D. vasıtasıyla Instagram hesabı üzerinde plan dahilinde göstermelik inceleme işlemleri yapıldığı ve rapora bağlandığı kesin olarak delillendirildiği ifade edildi. Soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyen bu organize delil karartma faaliyetinin tespiti şüphelilerin nasıl organize bir şekilde çalıştıklarının en önemli göstergelerinden biri olduğu bildirildi.
SAVCILIK OPERASYON DUYURDU
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili açıklama yapmıştı
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 23 Temmuz günü konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedilmişti:
"Şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 3'ü halen dosya kapsamında tutuklu toplam 5 şüpheliye yönelik Ankara'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, cezaevinde bulunmayan 2 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."