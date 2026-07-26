Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI



Çalışmalarda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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