FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı: 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var!
Muğla'da, düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.B. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Giriş Tarihi:
Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Çalışmalarda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel