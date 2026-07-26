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FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı: 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var!

Muğla'da, düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.B. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı: 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var!

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı: 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var!-1

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Çalışmalarda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı: 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var!-3 FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı: 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var!-4 FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı: 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var!-5
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