Türkiye'nin yeni nesil uydusu Türksat-Biruni uzaya çıkıyor... 5 bölge radarımızda! İsmi Başkan Erdoğan'dan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar ile kurulan stratejik ortaklık sayesinde Türksat filosuna yüksek veri kapasiteli yeni nesil Türksat-Biruni uydusunun kazandırılacağını bildirdi. Başkan Erdoğan’ın ismini verdiği Türksat-Biruni uydusu, 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacak. Yeni uydu ile Türkiye’nin uzaydaki haberleşme kapasitesi ve küresel hizmet ağı güçlenecek. Türkiye ve Katar arasında imzalanan anlaşmayla üretilecek Türksat-Biruni uydusu, 5 farklı coğrafyada geniş bant internet hizmeti sunacak. Proje kapsamında Türkiye’nin yörünge hakları tamamen korunacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar ile geliştirilen stratejik ortaklık sayesinde Türksat filosuna yüksek veri kapasiteli yeni nesil Türksat-Biruni uydusunun kazandırılacağını bildirdi.
Uydunun adını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini aktaran Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. Bu proje ile hem filomuzu büyütüyor hem de ülkemizin uzaydaki etkinliğini ve küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü de artırıyoruz." dedi.
TÜRKSAT FİLOSUNA YENİ NESİL UYDU
Türksat-Biruni'nin 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacağını belirten Uraloğlu, "Yüksek veri kapasiteli Ka-Bant teknolojisine sahip yeni uydumuz, Türksat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde filomuza yeni nesil bir uydu kazandırırken uydu haberleşme altyapımızı da daha güçlü hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.
HAK DEVRİ OLMAYACAK
Projenin Türkiye'nin stratejik haklarını koruyarak yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Bu proje kapsamında herhangi bir hak devri söz konusu olmayacak. Es'hailSat tarafından üretilecek olan uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de filomuza yeni nesil bir uydu kazandıracağız." diye konuştu.
ASYA'DAN AFRİKA'YA 5 COĞRAFYA RADARIMIZDA
Türksat-Biruni'nin 5 coğrafyada hizmet vereceğini anlatan Bakan Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. Türksat'ın teknik altyapısını Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni uydunun birçok kritik alanda önemli katkılar sağlayacağına dikkat çeken Uraloğlu, "Yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu kurumlarımızın haberleşme ihtiyaçları ve kurumsal veri iletişimi alanlarında da daha güçlü çözümler sunacağız. Artan bağlantı ihtiyacına çok daha yüksek kapasiteyle cevap vereceğiz." dedi.
KATAR İLE İŞBİRLİĞİMİZ UZAYA UZANDI
İş birliğinin yalnızca yeni bir uydu yatırımı olmadığını belirten Uraloğlu, "Es'hailSat ile kurduğumuz ortaklık kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföyleri birlikte değerlendirilecek. Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacak, Türksat-Biruni'nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkaracağız. Türksat'ın kullanımına sunulacak 50 Gbps'a kadar ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Projenin Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğini uzay ve uydu teknolojileri alanında daha ileri seviyeye taşıyacağını aktaran Uraloğlu, "Türksat-Biruni ile ülkemizin uydu haberleşmesindeki etkinliğini artırırken küresel uydu pazarındaki konumumuzu da daha da güçlendireceğiz." dedi.