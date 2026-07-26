Türkiye'nin yeni nesil uydusu Türksat-Biruni uzaya çıkıyor... 5 bölge radarımızda! İsmi Başkan Erdoğan'dan

Yeni uydu ile Türkiye’nin uzaydaki haberleşme kapasitesi ve küresel hizmet ağı güçlenecek.

Projenin Türkiye'nin stratejik haklarını koruyarak yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, " 50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Bu proje kapsamında herhangi bir hak devri söz konusu olmayacak. Es'hailSat tarafından üretilecek olan uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de filomuza yeni nesil bir uydu kazandıracağız ." diye konuştu.

ASYA'DAN AFRİKA'YA 5 COĞRAFYA RADARIMIZDA

Türksat-Biruni'nin 5 coğrafyada hizmet vereceğini anlatan Bakan Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. Türksat'ın teknik altyapısını Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni uydunun birçok kritik alanda önemli katkılar sağlayacağına dikkat çeken Uraloğlu, "Yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu kurumlarımızın haberleşme ihtiyaçları ve kurumsal veri iletişimi alanlarında da daha güçlü çözümler sunacağız. Artan bağlantı ihtiyacına çok daha yüksek kapasiteyle cevap vereceğiz." dedi.

Türkiye ve Katar arasında imzalanan anlaşmayla üretilecek Türksat-Biruni uydusu, 5 farklı coğrafyada geniş bant internet hizmeti sunacak.