Özgür Özel’in A takımı belli oldu: Yeni Parti’de MYK, Parti Meclisi ve YDK üyeleri açıklandı
Yeni Parti’de Özgür Özel’in A takımı belli oldu. Parti Meclisinde onaylanan Merkez Yönetim Kurulunda Yunus Emre genel sekreter, Ensar Aytekin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Zeynel Emre ise parti sözcüsü oldu. Toplantıda 80 kişilik Parti Meclisi, 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grup Başkanvekilleri de belirlendi.
Yeni Parti'de yönetim kadroları belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Parti Meclisinde onaylanırken, 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu da belirlendi.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Kurucular Kurulunun ilk toplantısı Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirildi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi toplantısında onaylandı.
Merkez Yönetim Kurulundaki görev dağılımı şöyle:
|Görev
|İsim
|Genel Sekreter
|Yunus Emre
|Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Ensar Aytekin
|İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Özgür Ceylan
|Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Yaşar Tüzün
|Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Gizem Özcan
|Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Utku Çakırözer
|Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|Aylin Yaman
|Parti Sözcüsü
|Zeynel Emre
80 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ BELİRLENDİ
Toplantıda belirlenen Parti Meclisinde şu isimler yer aldı:
|1. Ahmet Tuncay Özkan
|2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
|3. Ali Gökçek
|4. Aliye Timisi Ersever
|5. Aliye Coşar
|6. Asu Kaya
|7. Aşkın Genç
|8. Ayça Taşkent
|9. Ayhan Barut
|10. Aykut Kaya
|11. Aylin Yaman
|12. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
|13. Barış Karadeniz
|14. Bekir Başevirgen
|15. Bilal Bilici
|16. Bülent Tezcan
|17. Cavit Arı
|18. Cemal Enginyurt
|19. Cumhur Uzun
|20. Deniz Yavuzyılmaz
|21. Deniz Yücel
|22. Doğan Demir
|23. Ednan Arslan
|24. Elvan Işık Gezmiş
|25. Ensar Aytekin
|26. Evrim Karakoz
|27. Evrim Rızvanoğlu Emir
|28. Eylem Ertuğ Ertuğrul
|29. Fahri Özkan
|30. Fethi Açıkel
|31. Gamze Taşcıer
|32. Gizem Özcan
|33. Gökçe Gökçen
|34. Hasan Öztürk
|35. Hikmet Yalım Halıcı
|36. İbrahim Arslan
|37. İsmail Atakan Ünver
|38. İsmet Güneşhan
|39. İzzet Akbulut
|40. Kayıhan Pala
|41. Mahmut Tanal
|42. Mehmet Tahtasız
|43. Mehmet Salih Uzun
|44. Melih Meriç
|45. Metin İlhan
|46. Murat Bakan
|47. Murat Çan
|48. Mustafa Erdem
|49. Mustafa Sarıgül
|50. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
|51. Mühip Kanko
|52. Nail Çiler
|53. Namık Tan
|54. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|55. Okan Konuralp
|56. Orhan Sümer
|57. Özgür Ceylan
|58. Gökan Zeybek
|59. Özgür Erdem İncesu
|60. Reşat Karagöz
|61. Servet Mullaoğlu
|62. Seyit Torun
|63. Sibel Suiçmez
|64. Suat Özçağdaş
|65. Süleyman Bülbül
|66. Süreyya Öneş Derici
|67. Şeref Arpacı
|68. Tahsin Ocaklı
|69. Talat Dinçer
|70. Talih Özcan
|71. Türkan Elçi
|72. Uğur Bayraktutan
|73. Ulaş Karasu
|74. Utku Çakırözer
|75. Ümit Özlale
|76. Yaşar Tüzün
|77. Yunus Emre
|78. Yüksel Taşkın
|79. Zeynel Emre
|80. Seda Kaya Ösen
YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNDA 15 İSİM
Yeni Parti'nin 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Ahmet Tuna Soydemir, Ali Güvenbaş, Buse Batyar, Bülent Yücetürk, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Işıl Name Evgin, Kubilay Cem Baran Fırat, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal ve Ziya Gökalp Koca.
GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SEÇİLDİ
Yeni Parti Kapalı Grup Toplantısı'nda TBMM Grup Başkanvekilliğine Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçildi.
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