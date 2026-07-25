Özgür Özel’in A takımı belli oldu: Yeni Parti’de MYK, Parti Meclisi ve YDK üyeleri açıklandı

Yeni Parti'de yönetim kadroları belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Parti Meclisinde onaylanırken, 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu da belirlendi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Kurucular Kurulunun ilk toplantısı Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi toplantısında onaylandı.

Merkez Yönetim Kurulundaki görev dağılımı şöyle: