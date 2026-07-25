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Özgür Özel’in A takımı belli oldu: Yeni Parti’de MYK, Parti Meclisi ve YDK üyeleri açıklandı

Yeni Parti’de Özgür Özel’in A takımı belli oldu. Parti Meclisinde onaylanan Merkez Yönetim Kurulunda Yunus Emre genel sekreter, Ensar Aytekin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Zeynel Emre ise parti sözcüsü oldu. Toplantıda 80 kişilik Parti Meclisi, 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grup Başkanvekilleri de belirlendi.

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Özgür Özel’in A takımı belli oldu: Yeni Parti’de MYK, Parti Meclisi ve YDK üyeleri açıklandı

Yeni Parti'de yönetim kadroları belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Parti Meclisinde onaylanırken, 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu da belirlendi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Kurucular Kurulunun ilk toplantısı Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi toplantısında onaylandı.

Merkez Yönetim Kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Görevİsim
Genel SekreterYunus Emre
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıEnsar Aytekin
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıÖzgür Ceylan
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıYaşar Tüzün
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıGizem Özcan
Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıNurhayat Altaca Kayışoğlu
Medyadan Sorumlu Genel Başkan YardımcısıUtku Çakırözer
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıAylin Yaman
Parti SözcüsüZeynel Emre

Özgür Özel’in A takımı belli oldu: Yeni Parti’de MYK, Parti Meclisi ve YDK üyeleri açıklandı-2

80 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ BELİRLENDİ

Toplantıda belirlenen Parti Meclisinde şu isimler yer aldı:

1. Ahmet Tuncay Özkan2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu3. Ali Gökçek4. Aliye Timisi Ersever
5. Aliye Coşar6. Asu Kaya7. Aşkın Genç8. Ayça Taşkent
9. Ayhan Barut10. Aykut Kaya11. Aylin Yaman12. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
13. Barış Karadeniz14. Bekir Başevirgen15. Bilal Bilici16. Bülent Tezcan
17. Cavit Arı18. Cemal Enginyurt19. Cumhur Uzun20. Deniz Yavuzyılmaz
21. Deniz Yücel22. Doğan Demir23. Ednan Arslan24. Elvan Işık Gezmiş
25. Ensar Aytekin26. Evrim Karakoz27. Evrim Rızvanoğlu Emir28. Eylem Ertuğ Ertuğrul
29. Fahri Özkan30. Fethi Açıkel31. Gamze Taşcıer32. Gizem Özcan
33. Gökçe Gökçen34. Hasan Öztürk35. Hikmet Yalım Halıcı36. İbrahim Arslan
37. İsmail Atakan Ünver38. İsmet Güneşhan39. İzzet Akbulut40. Kayıhan Pala
41. Mahmut Tanal42. Mehmet Tahtasız43. Mehmet Salih Uzun44. Melih Meriç
45. Metin İlhan46. Murat Bakan47. Murat Çan48. Mustafa Erdem
49. Mustafa Sarıgül50. Mustafa Sezgin Tanrıkulu51. Mühip Kanko52. Nail Çiler
53. Namık Tan54. Nurhayat Altaca Kayışoğlu55. Okan Konuralp56. Orhan Sümer
57. Özgür Ceylan58. Gökan Zeybek59. Özgür Erdem İncesu60. Reşat Karagöz
61. Servet Mullaoğlu62. Seyit Torun63. Sibel Suiçmez64. Suat Özçağdaş
65. Süleyman Bülbül66. Süreyya Öneş Derici67. Şeref Arpacı68. Tahsin Ocaklı
69. Talat Dinçer70. Talih Özcan71. Türkan Elçi72. Uğur Bayraktutan
73. Ulaş Karasu74. Utku Çakırözer75. Ümit Özlale76. Yaşar Tüzün
77. Yunus Emre78. Yüksel Taşkın79. Zeynel Emre80. Seda Kaya Ösen

Özgür Özel’in A takımı belli oldu: Yeni Parti’de MYK, Parti Meclisi ve YDK üyeleri açıklandı-3

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNDA 15 İSİM

Yeni Parti'nin 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Ahmet Tuna Soydemir, Ali Güvenbaş, Buse Batyar, Bülent Yücetürk, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Işıl Name Evgin, Kubilay Cem Baran Fırat, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal ve Ziya Gökalp Koca.

Özgür Özel’in A takımı belli oldu: Yeni Parti’de MYK, Parti Meclisi ve YDK üyeleri açıklandı-4

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SEÇİLDİ

Yeni Parti Kapalı Grup Toplantısı'nda TBMM Grup Başkanvekilliğine Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçildi.

Öte yandan Yeni Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partiler listesine de eklendi.

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