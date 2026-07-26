TAMP GRUPLAR TEYAKKUZA GEÇTİ Kuvvetli sağanakta Devrekani Çayı taştı, ilçe merkezinde sel ve su baskınları meydana geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.

Kastamonu Cide'de sel ve su baskınları (Fotoğraflar İHA ve AA'dan alınmıştır.)

Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.