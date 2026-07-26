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Kastamonu Cide'yi sağanak vurdu: Devrekani Çayı taştı, ev ve iş yerini su bastı

Türkiye'yi etkisi altına alan yağışı hava Kastamonu'da etkili oldu. Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi. Kuvvetli sağanakta Devrekani Çayı taştı, ilçe merkezinde sel ve su baskınları meydana geldi.

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Kastamonu Cide'yi sağanak vurdu: Devrekani Çayı taştı, ev ve iş yerini su bastı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.

Kastamonu Cide'de sel ve su baskınları (Fotoğraflar İHA ve AA'dan alınmıştır.)Kastamonu Cide'de sel ve su baskınları (Fotoğraflar İHA ve AA'dan alınmıştır.)

TAMP GRUPLAR TEYAKKUZA GEÇTİ

Kuvvetli sağanakta Devrekani Çayı taştı, ilçe merkezinde sel ve su baskınları meydana geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.

Kastamonu Cide'yi sağanak vurdu: Devrekani Çayı taştı, ev ve iş yerini su bastı-3

Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.

Kastamonu Cide'yi sağanak vurdu: Devrekani Çayı taştı, ev ve iş yerini su bastı-4


GECE SAATLERİNDE CİDE'Yİ SAĞANAK VURDU

Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.

Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.

Kastamonu Cide'yi sağanak vurdu: Devrekani Çayı taştı, ev ve iş yerini su bastı-5

Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor. TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor.

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Kastamonu Cide'yi sağanak vurdu: Devrekani Çayı taştı, ev ve iş yerini su bastı-7 Kastamonu Cide'yi sağanak vurdu: Devrekani Çayı taştı, ev ve iş yerini su bastı-8 Kastamonu Cide'yi sağanak vurdu: Devrekani Çayı taştı, ev ve iş yerini su bastı-9
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