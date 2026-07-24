Mustafa Sarıgül’den cami önünde skandal hareket! Vatandaşa tekme attı
CHP’den istifa ederek Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti’ye katılan Mustafa Sarıgül, Hacı Bayram Veli Camii önünde yaşanan arbede sırasında bir vatandaşa tekme attı. Tekmenin ardından polislerin arkasına geçen Sarıgül’ün o anları kameralara saniye saniye yansıdı.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan bölünme, Hacı Bayram Veli Camii önünde gerginliğe dönüştü. Özgür Özel ve beraberindekilerin cuma namazı çıkışında kalabalık arasında arbede yaşanırken, Mustafa Sarıgül skandal bir harekete imza attı.
TEKME ANI KAMERADA
Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olan bir kişi, cami önünde toplanan kalabalığın saldırısına uğradı. Gerginliğin büyüdüğü sırada Mustafa Sarıgül, yürüyen vatandaşa yaklaşarak bacağına tekme attı.
Sarıgül'ün vatandaşa tekme attığı anlar çevrede bulunan kameralar tarafından kaydedildi.
TEKME ATTI, POLİSLERİN ARKASINA GEÇTİ
Mustafa Sarıgül, vatandaşa tekme attıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşarak bölgede güvenlik önlemi alan polislerin arkasına geçti.
Bacağına tekme atılan vatandaş ise Sarıgül'e karşılık vermek için üzerine yürüdü. Araya giren polis ekipleri ve çevrede bulunan kişiler, vatandaşı sakinleştirerek olayın daha fazla büyümesini önledi.
CAMİ ÇIKIŞINDA ARBEDE
Özgür Özel ve beraberindeki Yeni Parti heyeti, partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesinin ardından cuma namazını kılmak üzere Hacı Bayram Veli Camii'ne gitti.
Özel ve beraberindekiler camiye girerken, destek vermek için bölgede bulunan kalabalık dışarıda bekledi. Cuma namazının ardından heyetin camiden çıkışı sırasında taraflar arasında gerginlik yaşandı.
Kalabalık kısa sürede birbirine girerken polis ekipleri olaylara müdahale etti.
SARIGÜL CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ederek Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye katılma kararı aldı.
Kararını sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla duyuran Sarıgül, "Berekete imza atıyorum" diyerek Yeni Parti logolu dosyayı imzaladı.
YENİ PARTİ'NİN DİLEKÇESİ VERİLDİ
CHP'de mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönmesini kabul etmeyen Özgür Özel, Meclis'te yaptığı grup toplantısında CHP'ye veda ederek yeni bir parti kurduğunu açıkladı.
"Yeni Parti" adıyla kurulan siyasi oluşumun kuruluş dilekçesi, Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından İçişleri Bakanlığına teslim edildi.
Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederken, kuruluş işlemlerinin ardından Hacı Bayram Veli Camii'ne geçti.
Yeni Parti'nin kuruluş gününde yaşanan arbede ve Mustafa Sarıgül'ün vatandaşa attığı tekme, günün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.