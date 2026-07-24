Mustafa Sarıgül’den cami önünde skandal hareket! Vatandaşa tekme attı

CAMİ ÇIKIŞINDA ARBEDE

Özgür Özel ve beraberindeki Yeni Parti heyeti, partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesinin ardından cuma namazını kılmak üzere Hacı Bayram Veli Camii'ne gitti.

Özel ve beraberindekiler camiye girerken, destek vermek için bölgede bulunan kalabalık dışarıda bekledi. Cuma namazının ardından heyetin camiden çıkışı sırasında taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Kalabalık kısa sürede birbirine girerken polis ekipleri olaylara müdahale etti.

SARIGÜL CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ederek Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye katılma kararı aldı.

Kararını sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla duyuran Sarıgül, "Berekete imza atıyorum" diyerek Yeni Parti logolu dosyayı imzaladı.

YENİ PARTİ'NİN DİLEKÇESİ VERİLDİ

CHP'de mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönmesini kabul etmeyen Özgür Özel, Meclis'te yaptığı grup toplantısında CHP'ye veda ederek yeni bir parti kurduğunu açıkladı.

"Yeni Parti" adıyla kurulan siyasi oluşumun kuruluş dilekçesi, Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederken, kuruluş işlemlerinin ardından Hacı Bayram Veli Camii'ne geçti.

Yeni Parti'nin kuruluş gününde yaşanan arbede ve Mustafa Sarıgül'ün vatandaşa attığı tekme, günün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

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