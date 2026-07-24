Başkan Erdoğan, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i vefatının 31. yılında rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

"SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrü boyunca Batı Trakya Türkü kardeşlerimiz için fedakarca çabalayan Doktor Sadık Ahmet'i ebedi aleme irtihalinin 31'inci yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığı'nın derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Başkan Erdoğan, Batı Trakya Türk toplumunun merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 31. yılında rahmetle anarak, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın her daim yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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