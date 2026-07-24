Ayasofya'da hadis, Buhari ve irfan derslerinin yıl boyunca devam ettiği bildirildi.

Cami görevlilerinin bireysel kurslarla Kur'an-ı Kerim, kıraat ve musiki eğitimi de verdiğini aktaran Cevlek, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan rehberlik personelinin özellikle yabancı ziyaretçilere dini rehberlik hizmeti sunduğunu kaydetti. Ayasofya'nın manevi atmosferinin farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler üzerinde etkili olduğunu aktaran Cevlek, "Burayı gören, buranın manevi atmosferinden istifade edip etkilenen insanlar İslam'la müşerref oluyorlar. Günlük, haftalık mutlaka ihtida konularına şahitlik ediyoruz." dedi.

UZAK DOĞU VE ORTA ASYA'DAN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Arif Cevlek, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik geçmişte dile getirilen "ihtiyaç yok" yönündeki eleştirilerin ziyaretçi yoğunluğuyla karşılık bulmadığını vurgulayarak, "Yeniden ibadete açılmasının ardından 30 milyondan fazla insan ziyaret etti. Hem içeride hem girişlerde hem çıkışlarda her zaman yoğunluk var. Hiçbir zaman da bir kargaşaya mahal vermeyen bir yoğunluk." diye konuştu.