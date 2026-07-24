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Karabağlar'da CHP'ye katılan 200 üyeye rozet takıldı. Utku Gümrükçü, partinin İzmir'de büyümeye devam ettiğini belirtti

Genel Başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, İzmir Karabağlar'da 200 kişilik yeni katılım töreni düzenlendi.

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Karabağlar'da CHP'ye katılan 200 üyeye rozet takıldı. Utku Gümrükçü, partinin İzmir'de büyümeye devam ettiğini belirtti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katılan 200 kişiye rozetleri düzenlenen törenle takıldı.

CHP'de İzmir Karabağlar'da 200 kişiye rozet takıldı. (Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.)CHP'de İzmir Karabağlar'da 200 kişiye rozet takıldı. (Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.)

200 YENİ ÜYEYE ROZET TAKILDI

CHP İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçedeki bir dernek binasında düzenlenen etkinlikte İl Başkanı Utku Gümrükçü, partisine katılan 200 üyeye rozetlerini taktı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrükçü, partisinin İzmir'de büyümeye ve örgüt yapısını güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Utku Gümrükçü Türkiye genelinde yaratılmaya çalışılan bölünme algısına dikkat çekti.Utku Gümrükçü Türkiye genelinde yaratılmaya çalışılan bölünme algısına dikkat çekti.

"YENİ KATILIMLAR SADECE SAYIDAN İBARET DEĞİL"

Yeni katılımların sadece bir sayıdan ibaret olmadığını, Türkiye genelinde yaratılmaya çalışılan bölünme algısına karşı yükselen umudun İzmir'deki somut bir yansıması olduğunu aktaran Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletin kurucu partisi, birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatıdır. CHP hepimizin baba ocağı, atamızdan bizlere kalan en kıymetli mirastır. Bugün burada, bu mirasa sahip çıkmak ve mücadelemize güç katmak için aramıza katılan yüzlerce hemşehrimizle birlikteyiz. Bu coşkulu katılım, İzmir'den tüm Türkiye'ye verilen çok net bir mesajdır. Partimizde gerçek anlamda bir bölünme ya da bu çınara zarar verecek bir kopuş asla yaşanmaz. Zaman zaman kendi yoluna gitmek isteyen, kişisel siyasi kariyerini ön plana koyarak aramızdan ayrılanlar olabilir ancak herkes bilsin ki o arkadaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu çok yakında ait oldukları yere, yani baba ocağına geri dönecektir. Çünkü CHP, geçici heveslerin değil, kalıcı ilke ve devrimlerin partisidir."

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Karabağlar'da CHP'ye katılan 200 üyeye rozet takıldı. Utku Gümrükçü, partinin İzmir'de büyümeye devam ettiğini belirtti-4 Karabağlar'da CHP'ye katılan 200 üyeye rozet takıldı. Utku Gümrükçü, partinin İzmir'de büyümeye devam ettiğini belirtti-5 Karabağlar'da CHP'ye katılan 200 üyeye rozet takıldı. Utku Gümrükçü, partinin İzmir'de büyümeye devam ettiğini belirtti-6
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