Utku Gümrükçü Türkiye genelinde yaratılmaya çalışılan bölünme algısına dikkat çekti.

"YENİ KATILIMLAR SADECE SAYIDAN İBARET DEĞİL"

Yeni katılımların sadece bir sayıdan ibaret olmadığını, Türkiye genelinde yaratılmaya çalışılan bölünme algısına karşı yükselen umudun İzmir'deki somut bir yansıması olduğunu aktaran Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletin kurucu partisi, birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatıdır. CHP hepimizin baba ocağı, atamızdan bizlere kalan en kıymetli mirastır. Bugün burada, bu mirasa sahip çıkmak ve mücadelemize güç katmak için aramıza katılan yüzlerce hemşehrimizle birlikteyiz. Bu coşkulu katılım, İzmir'den tüm Türkiye'ye verilen çok net bir mesajdır. Partimizde gerçek anlamda bir bölünme ya da bu çınara zarar verecek bir kopuş asla yaşanmaz. Zaman zaman kendi yoluna gitmek isteyen, kişisel siyasi kariyerini ön plana koyarak aramızdan ayrılanlar olabilir ancak herkes bilsin ki o arkadaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu çok yakında ait oldukları yere, yani baba ocağına geri dönecektir. Çünkü CHP, geçici heveslerin değil, kalıcı ilke ve devrimlerin partisidir."

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