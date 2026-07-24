CHP ve Yeni Parti ayrışması TBMM'deki sandalye dağılımı değiştirdi

"Mutlak butlan" kararı sonrası hareketlenen siyaset sahnesi bugün büyük bir kırılmaya sahne oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla görevine dönmesini kabullenmeyen Özgür Özel ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ekibi "Yeni Parti" için düğmeye bastı.

ÖZEL VE EKİBİNDNE YENİ PARTİ HAMLESİ

Özgür Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekili, CHP'den istifa ederek dilekçeye imza attı. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Bu toplu kopuş, Meclis'teki aritmetiği değiştirdi.