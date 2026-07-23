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Ankara'da masaj adı altında fuhuş yaptıran şebekeye operasyon düzenlendi: 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da polis ekiplerince masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda, masaj adı altında fuhuş yaptırdığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şifreli konuşmalarla randevu veren işletmeler mühürlenirken idari para cezası uygulandı.

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Ankara'da masaj adı altında fuhuş yaptıran şebekeye operasyon düzenlendi: 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

MASAJ ADI ALTINDA FUHUŞ OPERASYONU

Yapılan çalışmalarda, bazı otellerde bulunan masaj salonlarının özel odalarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı tespit edildi. İnternet üzerinden reklam veren işletmelerin, müşterilere telefonla şifreli konuşarak randevu verdiği belirlendi.

Video Oynatma İkonu Ankara'da otellere "masaj ve spa" maskeli fuhuş operasyonu!


10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada 10 ayrı olay tespit edilirken, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında spa ve masaj salonları hakkında mühürleme işlemi başlatıldı, işletmelere idari para cezası uygulandı.

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Ankara'da masaj adı altında fuhuş yaptıran şebekeye operasyon düzenlendi: 10 şüpheli gözaltına alındı-2 Ankara'da masaj adı altında fuhuş yaptıran şebekeye operasyon düzenlendi: 10 şüpheli gözaltına alındı-3 Ankara'da masaj adı altında fuhuş yaptıran şebekeye operasyon düzenlendi: 10 şüpheli gözaltına alındı-4
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