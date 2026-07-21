Gülistan Doku dosyasında dijital kara kutu aralandı: Eski polis Gökhan Ertok’un ifadesinde vali ve bilişim şirketi itirafları

Eski polis Gökhan Ertok, Gülistan Doku soruşturması kapsamında verdiği ifadede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu'nun talimatlarıyla kayıp genç kızın dijital verilerine hukuksuz şekilde müdahale ettiğini itiraf etti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında cezaevinden tanık sıfatıyla ifade veren eski polis memuru Gökhan Ertok , dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile olan ilişkisinin arkasındaki ismin ACA Bilişim'in sahibi Mehmet Aca olduğunu iddia etti.

Gülistan Doku'nun SIM kartını otobüsle Ankara'ya getirten Ertok, sosyal medyada Vali aleyhindeki hesapları kapattığını ve Vali'ye yaranmak için sahte operasyon raporları ile sahte darp fotoğrafları gönderdiğini açıkladı.

Bu hizmetler karşılığında kendisine toplamda 30 bin TL para aktarıldığı MASAK raporlarıyla kanıtlanırken, Ertok'un aynı zamanda uyuşturucu ticareti suçundan mahkumiyetinin bulunduğu ve Vali'yi tayin işleri için kullandığı belirlendi.

İşte detaylar...

YEDEK SIM KART İNCELENMEDEN PATRONUN HABERİ VARDI

Gülistan Doku olayının yaşandığı dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan Gökhan Ertok, genç kızın yedek SIM kartının kendisine ulaştırılma sürecini anlattı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından genç kıza ait yedek SIM kartın Ankara'ye gönderileceğini ilk olarak valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu'ndan ve bizzat Vali Tuncay Sonel'den öğrendiğini belirten Ertok, kartı teslim almadan önce patronu Mehmet Aca'yı aradığını söyledi.

Ertok, "Beni bu olayla ilgili ilk Şükrü Eroğlu telefonla arayarak Gülistan Doku olayını kayıp vakası olarak söyledi. 'Sana bunun yedek SIM kartını gönderiyoruz bunu incele' dedi" şeklinde konuştu.

Valilikten gelen dijital taleplerin özel bilişim şirketi üzerinden koordine edildiğini ortaya koyan Ertok ifadesinde, "Beni Tuncay Sonel ile tanıştıran Mehmet Aca'dır. Kendisi bana 'Valinin bütün işlerini yapın' talimatı vermişti. Ben de onun iş yerinde çalıştığım için valinin isteklerini yerine getirdim" dedi.

Aca'nın süreçten önceden haberdar olduğunu ve onay verdiğini iddia eden Ertok, "Mehmet Aca'ya durumu telefonda anlattım. Bana 'Bilgim var, sen gerekeni yap' yanıtını verdi" dedi,

GÜLİSTAN'IN HESAPLARI ŞİRKETİN ÖZEL PANELİNE YÜKLENDİ

Ankara Aşti Otogarı'ndan zarf içinde teslim aldığı yedek SIM kartı Mehmet Aca'ya ait Etimesgut'taki home ofise götürdüğünü anlatan Ertok, kartı annesinin eski telefonuna takarak Gülistan Doku'nun WhatsApp ve Instagram hesaplarına eriştiğini kabul etti.

Ertok, teslim aldığı hatla genç kızın WhatsApp ve Instagram hesaplarına girdiğini dile getirdi.

Ertok, kartı taktığında WhatsApp yedeği bulunmadığını, ekranın bomboş olduğunu aktardı.

Ertok, genç kızın Instagram hesabını şirketin takipçi ve beğeni yönlendirmek için kullandığı "SMM Panel" adlı sisteme eklediğini itiraf etti.

HESABA HER GİRİŞTE ŞİRKETE BİLDİRİM GELDİ

Bu işlem sayesinde hesaba giriş çıkışların şirket bilgisayarlarına bildirim olarak düştüğünü belirten Ertok, "Gülistan'ın hesaplarına Mehmet Aca'nın iş yerindeki bilgisayarlardan da girmiş olabilirim" dedi.

VALİ SONEL'İ ELEŞTİREN HESAPLARA TOPLU ŞİKAYET ABLUKASI

Çalıştıkları şirkette sadece takipçi yükleme yapılmadığını, hedef alınan sosyal medya hesaplarının bot hesaplar aracılığıyla toplu şikayet ettirilerek kapattırıldığını açıklayan Ertok, Vali Tuncay Sonel'i eleştiren "Kerbela62" isimli hesabı da bu yöntemle devre dışı bıraktıklarını söyledi.

Ertok, "50-60 kişiye aynı anda şikayet ettirerek hesabı kapattım. İşlerin büyük bölümü Mehmet Aca'nın çevresinden geliyordu, biz sadece uyguluyorduk" ifadelerini kullandı.

VALİNİN GÖZÜNE GİRMEK İÇİN YALAN OPERASYON KURGULAMIŞ

Eski polis Ertok, Vali Tuncay Sonel'e gönderdiği operasyon mesajlarını da anlattı.

Vali Sonel hakkında sosyal medyada paylaşım yapan bir hesabı bulmak için görevlendirilen Ertok'un, valiye "Şahsı yakaladık, evine böcek yerleştirdik, telefonunu kopyaladık, savcılığa sevk ettik" şeklinde mesajlar attığı ve darp edilmiş bir adam fotoğrafı gönderdiği belirlendi.

Ancak Ertok savcılık sorgusunda bu mesajların tamamen hayal ürünü olduğunu itiraf etti.

Eski polis, "Valinin gözüne girmek ve mahcup olmamak için bu kurguyu yaptım. Dövülmüş adam fotoğrafını narkotik grubundan buldum, silah resmini internetten indirdim. Kimsenin evini aramadık, kimseyi darp etmedik, Samsun'a hiç gitmedim" diyerek şoke eden bir itirafta bulundu.

ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ MASAK RAPORLARINDA

Ertok, valinin taleplerini yerine getirdiği dönemde hesabına gelen paraları da açıklamak zorunda kaldı.

MASAK kayıtlarında yer alan transferleri kabul eden Ertok, valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından kendisine gönderilen iki parça halindeki 10 bin lirayı diğer şirket çalışanlarına dağıttığını, daha sonra gelen 20 bin liranın ise doğrudan Tuncay Sonel'in isteklerini yerine getirmesinin karşılığı olduğunu savundu.

HASTANE KAYITLARI VE SIRLAR SORUŞTURMAYLA ÇÖZÜLECEK

Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki bazı kayıtların silinmesiyle ilgili bir bağlantısının olmadığını savunan Ertok, Mehmet Aca'nın hastanelere bilgi yönetim sistemi hizmeti sunup sunmadığını bilmediğini iddia etti.

Gülistan Doku'nun dijital verilerine yapılan müdahaleler, özel bir bilişim şirketinin devlet yöneticileriyle kurduğu kayıt dışı ilişkiler ve eski bir polisin vali adına yürüttüğünü iddia ettiği yasa dışı faaliyetlerin sınırları, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü derinleştirilmiş soruşturma neticesinde netlik kazanacak.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel