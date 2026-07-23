Gümrük muhafazadan 6 ayda 3 bin 433 operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk altı ayında kaçakçılara yönelik 3 bin 433 operasyon düzenleyerek 62 milyar 727 milyon TL değerinde yasa dışı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirdi. (Fotoğraflar: AA Arşiv)

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen 6 aylık çalışmaların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık verilerine göre 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ilk 6 ayda 3 bin 433 farklı operasyon gerçekleştirildi. Gümrükler Muhafaza birimlerince yapılan bu müdahalelerde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79 artış yaşandığı tespit edildi.