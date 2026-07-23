Gümrük muhafazadan 6 ayda 3 bin 433 operasyon
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği 3 bin 433 farklı operasyonla kaçakçıları enseledi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla toplam 62 milyar 727 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Sadece haziran ayında yakalanan kaçak ürünlerin değeri 22 milyar lirayı aştı.
Türkiye'nin sınır kapılarında kaçakçılara göz açtırılmıyor. Yılın ilk yarısında düzenlenen binlerce operasyonda milyarlarca liralık yasa dışı ürün ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen 6 aylık çalışmaların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık verilerine göre 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ilk 6 ayda 3 bin 433 farklı operasyon gerçekleştirildi. Gümrükler Muhafaza birimlerince yapılan bu müdahalelerde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79 artış yaşandığı tespit edildi.
Operasyonlar neticesinde toplam 62 milyar 727 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu.
UYUŞTURUCUDAN TIBBİ MALZEMEYE HEPSİ YAKALANDI
Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılının ilk yarısında yürüttüğü çalışmalarda çok geniş yelpazede kaçak ürün yakalandı.
Ekipler 37,9 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 689 bin adet makine aksamı, 880 bin 365 adet elektrik-elektronik eşya ile 4 milyon 792 bin adet tıbbi malzeme ele geçirdi.
Tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar uzanan geniş listedeki ürünlerin ülkeye yasa dışı yollarla sokulması engellendi.
HAZİRANDA 22 MİLYARLIK OPERASYON
Bakanlık, sadece haziran ayına ait verileri ayrıca duyurdu.
2026 yılı Haziran ayında yürütülen operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artışla 640 farklı olay ortaya çıkarıldı.
Bu olaylarda 22 milyar 415 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.
Haziran ayındaki operasyonlarda 25,4 ton uyuşturucu madde, 371 bin 564 adet tıbbi malzeme, 96 ton akaryakıt ve 278 adet araç ele geçirildiği aktarıldı.
KAÇAKÇILIĞIN HİÇBİR TÜRÜNE GEÇİT YOK
Ülke ekonomisine zarar veren ve haksız rekabet ortamı yaratarak ticari işleyişe sekte vuran girişimlere karşı kararlılık mesajı veren Ticaret Bakanlığı, "Toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmemektedir." açıklamasında bulundu.