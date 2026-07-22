CANLI YAYIN
Geri

Çankaya Belediyesi'ndeki çift başlı seçimi Haldun Güler kazandı

Yolsuzluk soruşturmasıyla çalkalanan CHP’li Çankaya Belediyesi’nde başkan vekili seçimi çift başlı olarak gerçekleştirildi. Tutuklanan Hüseyin Can Güner’in koltuğu için iki CHP’linin yarıştığı seçim ikinci turda sonuçlandı. Meclis üyelerinin 37’sinin desteğini alan Haldun Güler, belediyenin yeni başkan vekili oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Çankaya Belediyesi'ndeki çift başlı seçimi Haldun Güler kazandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Can Güner'in yerine geçecek ismi belirlemek amacıyla Çankaya Belediye Meclisi'nde oylama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan Güner'in koltuğu için yapılan seçimde CHP'den iki aday yarıştı.

İlk tur oylamasında Meclis Üyesi Haldun Güler 30 oy alırken, rakibi Meclis 2. Başkan Vekili Fevzi Gümüş 6 oyda kaldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim ikinci tura taşındı.

İkinci turda meclis üyelerinin desteğini artıran Haldun Güler 37 oy alarak Çankaya Belediye Başkan Vekili görevine seçildi.

Aynı oylamada Fevzi Gümüş'ün oyu 2'ye gerilediği belirlendi.

İlk turda 30 oy alan Haldun Güler, ikinci turda oy sayısını 37’ye çıkararak Çankaya Belediyesi Başkan Vekili oldu. İlk turda 30 oy alan Haldun Güler, ikinci turda oy sayısını 37’ye çıkararak Çankaya Belediyesi Başkan Vekili oldu.

NE OLMUŞTU

Çankaya Belediyesi'ni başkan vekili seçimine götüren süreç, geniş çaplı soruşturmayla başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, belediye bünyesinde "suç örgütü", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" suçlarının işlendiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bulunduğu 30 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, Güner'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

CHPli Hüseyin Can Günerin ifadesinde derin çelişki... İhale düğümünü çözen itiraflar! Parasız selam bile vermez Y..şak: Görevinden uzaklaştırıldıCHPli Hüseyin Can Günerin ifadesinde derin çelişki... İhale düğümünü çözen itiraflar! Parasız selam bile vermez Y..şak: Görevinden uzaklaştırıldı

HALDUN GÜLER KİMDİR

Çankaya Belediyesi'nin yeni Başkan Vekili Haldun Güler, 1962 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğdu.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Güler yeminli mali müşavir olarak görev yaptı.

90'lı yıllarda siyasi hayata atılan Güler; hile, yolsuzluk denetimi, Sayıştay denetimi, vergi kaçakçılığı, iflas, konkordato hukuku alanlarında akademik çalışmalar yürüttü.

Uzun yıllar bilirkişilik yapan Güler, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Çankaya Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmişti.

CHP kurultayında çanta çanta rüşvet trafiği! Gizli tanık anlattı: Belediye paraları Ulaş Karasunun evinde toplanıyorduCHP kurultayında çanta çanta rüşvet trafiği! Gizli tanık anlattı: Belediye paraları Ulaş Karasunun evinde toplanıyordu

81 ilde dev düzensiz göç operasyonu: 25 organizatör ve 355 göçmen yakalandı
SONRAKİ HABER

81 ilde dev göçmen denetimi
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler