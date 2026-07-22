Çankaya Belediyesi'ndeki çift başlı seçimi Haldun Güler kazandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Can Güner'in yerine geçecek ismi belirlemek amacıyla Çankaya Belediye Meclisi'nde oylama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan Güner'in koltuğu için yapılan seçimde CHP'den iki aday yarıştı.