25 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 355 düzensiz göçmen yakalandı. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)

14 BİN 142 YER KONTROL EDİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçe yönelik tüm illerde denetimler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 26 bin 236 personelin görev aldığı çalışmalar kapsamında 5 bin 400 noktada, 3 bin 795 metruk bina, 7 bin 447 umuma açık yer, 449 terminal ve 2 bin 451 diğer yerler olmak üzere 14 bin 142 yerin kontrol edildiği vurgulandı.