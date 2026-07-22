Alican Uludağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Ankara’da gözaltına alınan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uludağ daha önce "Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklanmış ve 3 ay hapis yatmıştı.
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Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alınan Almanya merkezli DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımların ardından gözaltına alınan Uludağ, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTI
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Uludağ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN HAPİS YATMIŞTI
Alican Uludağ, 20 Şubat 2026'da "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 3 ay tutuklu kalan Uludağ 21 Mayıs 2026'da tahliye edilmişi.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel