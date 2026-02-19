Cumhurbaşkanına hakaret yanıltıcı bilgi yayma: Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı
“Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP yandaşı gazeteci Alican Uludağ, tutuklandı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma başlattı
- Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Uludağ, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı
- Başsavcılık, soruşturmanın şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatıldığını açıkladı
- Gözaltına alınan gazetecinin 20 Şubat tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi yönünde talimat verildi
SUÇU CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Alican Uludağ hakkında sanal medyadaki paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı.
TUTUKLANDI
Ankara'da gözaltına alınan Uludağ gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Alican Uludağ tutuklandı.