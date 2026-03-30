İddianame İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi ve kabul edilmesi durumunda yargılama başlayacak.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Alican Uludağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi yayma" gibi suçlardan 23 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Alican Uludağ. (Haberin fotoğrafı sosyal medyadan alınmıştır.)

ÜÇ FARKLI SUÇTAN AĞIR CEZA İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Alican Uludağ'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar mercek altına alındı. Savcılık; "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "zincirleme şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "zincirleme şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla alt sınırı 3 yıl 8 ay, üst sınırı ise 23 yıl 5 ayı bulan hapis cezası istedi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Tamamlanan soruşturma dosyasının ardından hazırlanan iddianame, incelenmek ve kabul edilmek üzere İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda Uludağ'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Uludağ'ın paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Bu kapsamda Ankara'da gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Uludağ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

