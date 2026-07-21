İzmir Konak'ta moloz isyanı... Umurbey Mahallesi'nde lüks rezidansların yanı başı çöplük
İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Alsancak Umurbey Mahallesi, lüks rezidans projeleriyle devasa çöp ve moloz yığınlarının oluşturduğu tezat görüntülere maruz kalıyor. Kentsel dönüşümün hız kazandığı bölgede boş arazilere dökülen atıkların yollara taşması çevre kirliliğine yol açtı. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş durumu sert sözlerle eleştirirken, Konak Belediyesi alanın her gün temizlendiğini ancak kaçak dökümün önüne geçilemediğini öne sürdü.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Umurbey Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler kentin merkezindeki tezatlığı yansıttı.
Lüks rezidans projelerinin hızla inşa edildiği bölgede, sokakları ve yol kenarlarını kaplayan çöp, eski eşya, lastik ve moloz yığınları çevre soruna yol açıyor.
Umurbey Mahallesi'nde yer alan araziye kaçak dökülen çöp yığınları yola taştı.
SÖZÜN BİTTİĞİ YER
Görüntüler, kentsel dönüşüm ve lüks konut projeleriyle anılan bölgede temel belediyecilik hizmetlerinin ne denli aksadığını ortaya koydu.
İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide oluşan atık ve moloz yığınları tepkilere neden oldu.
Duruma tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, lüks yapılaşmanın gölgesinde kalan ağır ihmali "sözün bittiği yer" olarak nitelendirerek, CHP'li Konak Belediyesi'nin temizlik ve denetim konusundaki yetersizliğine dikkat çekti.
'ENGELLEYEMİYORUZ KAMERA TAKACAĞIZ'
Konak Belediyesinden yapılan açıklamada ise söz konusu arazinin her gün temizlenmesine rağmen kaçak dökümün devam ettiği, sorumluların belirlenmesi için bölgeye kameraların yerleştirileceği bildirildi.