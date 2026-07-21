İzmir Konak'ta moloz isyanı... Umurbey Mahallesi'nde lüks rezidansların yanı başı çöplük

Duruma tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş , lüks yapılaşmanın gölgesinde kalan ağır ihmali " sözün bittiği yer " olarak nitelendirerek, CHP'li Konak Belediyesi'nin temizlik ve denetim konusundaki yetersizliğine dikkat çekti.

'ENGELLEYEMİYORUZ KAMERA TAKACAĞIZ'

Konak Belediyesinden yapılan açıklamada ise söz konusu arazinin her gün temizlenmesine rağmen kaçak dökümün devam ettiği, sorumluların belirlenmesi için bölgeye kameraların yerleştirileceği bildirildi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel