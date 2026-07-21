THY ile HAVELSAN'dan stratejik iş birliği! 12 simülatörlük dev anlaşma

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK UÇUŞ EĞİTİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, yeni siparişlerin şirketin uzun vadeli eğitim hedeflerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeker, şunları kaydetti:

Yeni verilen siparişlerle birlikte 2033 yılında Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi, 3 kampüste hem Türk Hava Yolları ekiplerinin ihtiyacını karşılayan hem de başka hava yollarına hizmet veren Avrupa'nın en büyük uçuş eğitim merkezlerinden biri haline gelecek. Bu hedefimize yerli ve milli simülatör çözümleriyle değerli katkılar sağlayan HAVELSAN'a teşekkür ediyoruz.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da sözleşmenin şirket açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Nacar, "Bu sözleşme, geniş gövde uçuş simülasyonu alanına girişimizi temsil etmesi bakımından önemli bir kilometre taşıdır. Uzun soluklu iş ortağımız ve bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'na bize duyduğu güven için teşekkür ediyoruz. Pilot eğitimi alanında ileri teknolojiye dayalı, yüksek kaliteli simülasyon çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel