Özgür Özel’in yeni parti ilanı sonrası CHP’de istifa dalgası

Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından CHP'de peş peşe istifalar geldi. İlk istifa haberi, CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan geldi. Bakan'ın ardından eski CHP Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz da partisinden ayrıldığını açıkladı.

CHP’de yeni parti depremi: İlk istifalar geldi

İLK İSTİFA MURAT BAKAN'DAN

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Bakan, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Partide mahalle delegeliğinden genel başkan yardımcılığına kadar birçok görev üstlendiğini belirten Bakan, ailesinin tamamının CHP üyesi olduğunu ifade etti.

Bakan, kararının kendisi ve ailesi açısından zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim."

Genel başkan yardımcılığı, Parti Meclisi üyeliği ve Gölge Kabine'de İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Bakan, "Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL LİDERLİĞİNDE YÜRÜYORUZ"

Bakan, CHP'nin ilke ve değerlerini yeni partide sürdüreceklerini savunarak Özgür Özel liderliğinde kurulacak oluşumda yer alacağını açıkladı.

Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."

Murat Bakan'ın istifası, Özel'in yeni parti ilanının ardından CHP'de yaşanan ilk üst düzey ayrılık oldu.