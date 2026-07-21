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TSK 2 sene daha Somali'de: Tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2 yıl boyunca görev yapmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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TSK 2 sene daha Somali'de: Tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2 yıl boyunca görev yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

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