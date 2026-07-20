İstanbul'da dev çekirgeler neden çoğaldı? Uzmanından "panik yapmayın" uyarısı
İstanbul’un Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçelerinde görülen dev çekirgeler korku yarattı. Dr. Ergün Bacak, 6 santimetre boyuna ulaşan bu canlıların istilacı olmadığını ve hastalık taşımadığını belirtti. Çekirgelerin evlere girmesinin nedeninin ışığa yönelmesi olduğunu belirten Bacak, "Birkaç hafta içinde yoğunluk azalacak. Gelecek yıl aynı tabloyu görmeyebiliriz." dedi.
İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran iri çekirgeler vatandaşlarda endişeye neden oldu.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak, görüntülerin aksine bunun bir istila olmadığını, söz konusu türün insanlara hastalık bulaştırmadığını ve birkaç hafta içinde yoğunluğun azalacağını belirtti.
İSTANBUL'DAKİ ÇEKİRGELER İSTİLACI MI?
Sosyal medyada paylaşılan ve korku yaratan dev canlıların büyük bir çoğunluğu "Beyaz yüzlü çalı çekirgesi" (Decticus albifrons albifrons) olarak biliniyor.
- Boyutları: 5-6 santimetre uzunluğa ulaşabiliyorlar.
- Görünüşleri: İri yapıları, uzun antenleri ve güçlü bacakları nedeniyle insanların dikkatini çebiliyor.
- İstila Riski: Kesinlikle bir istila söz konusu değil. Dr. Ergün Bacak, "Herkesin evine belki bir ya da iki birey giriyor. Sosyal medyanın etkisiyle bir algı oluşuyor ancak bu tür istilacı değil" diyerek durumun abartıldığını vurguladı.
TARIMA VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI VAR MI?
Bu çekirgeler, korkulan çöl çekirgeleri gibi tarım alanlarını kurutan, ekinleri yok eden türlerden değil. Tam aksine ekosistem için oldukça faydalılar.
- Ekosistemin Gizli Kahramanları: Beyaz yüzlü çalı çekirgeleri bitkilerin yanı sıra diğer böceklerle de besleniyor. Hatta zaman zaman kendi küçük bireylerini bile tüketerek doğada dengeleyici bir rol üstleniyorlar. İnsanlara hastalık bulaştırma riskleri ise bulunmuyor.
Hayvanların yaşam alanlarını kaybedince yakın bölgelere yöneldiğini belirten Bacak, "Bu çekirge gece aktif olan bir tür. Normalde yıldızlar ve ay ışığını takip ederek hareket ediyor. Evlerdeki yapay ışıklar da onları kendine çekiyor. Evlere girmesinin nedeni besin araması değil, ışığa yönelmesi." değerlendirmesinde bulundu.
TARIM ALANLARININ YOĞUN OLDUĞU İLÇELERE GELİYOR
Bacak, sosyal medyada yapılan paylaşımların büyük bölümünün Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi tarım alanlarının yoğun olduğu ilçelerden geldiğini belirterek, söz konusu bölgelerde şehir ve tarım alanlarının yan yana bulunduğunu ve bu durumun türün habitat tercihiyle örtüştüğünü aktardı.
ÇEKİRGE POPÜLASYONU NE ZAMAN AZALACAK?
Bazı çekirge türlerinde popülasyon yoğunluğunun 5-6 yılda bir zirve yapabildiğini ifade eden Bacak, "Bu dönem de muhtemelen böyle bir döngüye denk geldi. Birkaç hafta içinde yoğunluk azalacak. Gelecek yıl aynı tabloyu görmeyebiliriz." dedi.
EVDE DEV ÇEKİRGE GÖRÜLÜRSE NE YAPILMALI?
- Panik Yapmayın: Size zarar vermek gibi bir amaçları yoktur.
- Çıplak Elle Dokunmayın: Kendini savunmak amacıyla ısırabilirler. Yetişkinler için tehlikeli olmasa da çocukların canını acıtabilir.
- Öldürmeyin, Doğaya Salın: En doğru yöntem, çekirgenin üzerine bir kavanoz veya plastik kap kapatarak yakalamak ve en yakın yeşil alana bırakmaktır.