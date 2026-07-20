İstanbul'da dev çekirgeler neden çoğaldı? Uzmanından "panik yapmayın" uyarısı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak, görüntülerin aksine bunun bir istila olmadığını, söz konusu türün insanlara hastalık bulaştırmadığını ve birkaç hafta içinde yoğunluğun azalacağını belirtti.

İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran iri çekirgeler vatandaşlarda endişeye neden oldu.

İstanbul'daki çekirge yoğunluğu istila değil, mevsimsel popülasyon artışı. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır.) İSTANBUL'DAKİ ÇEKİRGELER İSTİLACI MI? Sosyal medyada paylaşılan ve korku yaratan dev canlıların büyük bir çoğunluğu "Beyaz yüzlü çalı çekirgesi" (Decticus albifrons albifrons) olarak biliniyor.

TARIMA VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI VAR MI?



Bu çekirgeler, korkulan çöl çekirgeleri gibi tarım alanlarını kurutan, ekinleri yok eden türlerden değil. Tam aksine ekosistem için oldukça faydalılar.

Ekosistemin Gizli Kahramanları: Beyaz yüzlü çalı çekirgeleri bitkilerin yanı sıra diğer böceklerle de besleniyor. Hatta zaman zaman kendi küçük bireylerini bile tüketerek doğada dengeleyici bir rol üstleniyorlar. İnsanlara hastalık bulaştırma riskleri ise bulunmuyor.

Hayvanların yaşam alanlarını kaybedince yakın bölgelere yöneldiğini belirten Bacak, "Bu çekirge gece aktif olan bir tür. Normalde yıldızlar ve ay ışığını takip ederek hareket ediyor. Evlerdeki yapay ışıklar da onları kendine çekiyor. Evlere girmesinin nedeni besin araması değil, ışığa yönelmesi." değerlendirmesinde bulundu.

TARIM ALANLARININ YOĞUN OLDUĞU İLÇELERE GELİYOR

Bacak, sosyal medyada yapılan paylaşımların büyük bölümünün Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi tarım alanlarının yoğun olduğu ilçelerden geldiğini belirterek, söz konusu bölgelerde şehir ve tarım alanlarının yan yana bulunduğunu ve bu durumun türün habitat tercihiyle örtüştüğünü aktardı.