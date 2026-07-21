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İstanbul Fatih'te düzenlenen baskında 49 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, yaklaşık 49 kilo uyuşturucu ile 3 kilo 400 gram katkı maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Fatih'te düzenlenen baskında 49 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere karşı yeni bir operasyon başlattı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih'te bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan adrese dün operasyon düzenlendi. Evde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Adreste yapılan aramalarda; 42 kilo 450 gramı sıvı, 6 kilo 800 gramı ise katı halde olmak üzere toplam 49 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 3 kilo 400 gram uyuşturucu katkı maddesi ile 3 adet hassas teraziye el konuldu.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu"ndan adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

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İstanbul Fatih'te düzenlenen baskında 49 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı-2 İstanbul Fatih'te düzenlenen baskında 49 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı-3 İstanbul Fatih'te düzenlenen baskında 49 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı-4

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