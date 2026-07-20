Sıra Ahbap'ın çavuşlarında: Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur için hesap vakti
AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında başlatışlan yeni operasyon dalgasında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıktaki ifade işlemleri başladı.
Başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada 17 Temmuz'da düzenlenen yeni operasyonun yankıları sürüyor.
Babala TV üzerinden yaptığı dezenformasyonla 6 Şubat depremlerinde bölgede "Baraj patladı" yalanını yayarak arama kurtarma çalışmalarını aksatan ve halktan topladığı paraları doğrudan Ahbap'a aktardığını itiraf eden Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Oğuzhan Uğur'a gözaltı! Polisle karşılaştığı ilk an kamerada
ESKİ TÜRMOB BAŞKANI DA LİSTEDE
Gözaltına alınan isimler şu şekilde:
- Oğuzhan Uğur
- Gülgün Öztürk
- Suzan Düşküner
- Emir Taşar
- Emre Kartaloğlu
- Hüseyin Küçük
- Fatih Eke
- Muharrem Karataş
- Ersin Gökgün
- Özgür Güner
Oğuzhan Uğur sağlık kontrolünden geçirildiOğuzhan Uğur sağlık kontrolünden geçirildi
Açtığı yayınlarda Levent'le ortak olduğunu defalarca dile getiren Oğuzhan Uğur'un, Babala TV'nin "gerçek faydalanıcısı" olduğu; resmiyette sahibi olmasa da şirketi kontrol ettiği ve ekonomik menfaat sağladığı değerlendirildi.
İFADESİ ALINDI
Uğur, "Mal varlığı değerini aklama" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından gözaltına alındı. 17 Temmuz'da gözaltına alınan ve 19 Temmuz günü öğleden sonra ifade veren Uğur, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in, yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı; 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a gönderdiği; sonrasında yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine MASAK tarafından hesaplarına bloke konularak gözaltına alındığı öğrenildi.
KİM BUNLAR
Gözaltına alınan Fatih Eke'nin sahibi olduğu bir coin firması geçtiğimiz yıl Haluk Levent tarafından satın alınarak HLKCoin şeklinde değiştirilmişti.
Emre Kartaloğlu ise eski TÜRMOB Başkanı. Kartaloğlu, AHBAP'ın 6-28 Şubat 2023 dönemindeki hesaplarında usulsüzlük olmadığı yönünde rapor vermişti.
Kartaloğlu aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Ticaret ve Politika Kurul Başkanı.
Ayrıca hakkında daha önce gözaltı kararı verilen Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik'in de geçtiğimiz gün İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandığı öğrenildi.
ÖZEL BİR BANKA MASAK'A "BABALA" BİLDİRİMİ YAPTI
Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.
ORTAK BAĞIŞ TOPLADIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ
Uğur, asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremleri sonrası kendilerine gelen bütün bağışları Ahbap'a gönderdiklerini itiraf etmişti. Levent'in derneği Ahbap'la ortak bağış topladıklarını bizzat canlı yayında ifade eden Uğur, Levent'in gözaltına alınması sonrası tutuştu.
Oğuzhan Uğur’un Ahbap itirafları ortaya çıktı
Uğur, "Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk...." diyerek hesap vermeden sıyrılmanın peşine düştü.
TÜM PARAYI AHBAP'A AKTARDIK
Ancak 11 Şubat 2023'te sosyal medyadan da paylaşım yapan Uğur, "Ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık. Bilginize." ifadelerini kullanarak Ahbap'la aralarındaki ilişkinin ne kadar yakın olduğunu belirtmişti.
LEVENT'LE BİRLİKTE 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 18 şüpheli tutuklanmıştı.
Uğur destek açıklamaları bu tweetle sınırlı kalmadı, katıldığı canlı yayınlarda iş birliğini açıkladı ve Ahbap'a yardım istedi.
İşte Uğur'un yaptığı paylaşım ve açıklamalar:
"72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık Devam ediyoruz. Buradayız."
FATİH PORTAKAL YAYININDA "AHBAP'LA ORTAK ÇALIŞIYORUZ" AÇIKLAMASI
Fatih Portakal: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl... bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
Oğuzhan Uğur: Babala TV'nin bir telefon numarası var, ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani şöyle; bize gelen para hemen, anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
Uğur Dündar: Depremden sonra sen ve Ahbap'ın lideri Haluk Levent hemen felaket bölgesine koştunuz ama siz de belki depremzedeler kadar olmasa bile çok büyük aksiliklerle karşılaştığınız acılar yaşadınız. Hatta savcılığa bile verildiniz öyle değil mi?
Oğuzhan Uğur: Biz büyük bir seferberlik başlattık BABALA ekibi olarak. Yani biz bir yardım kuruluşu değiliz ama elimizde 15 milyon insana ulaşabileceğimiz kanallarımız, mecralarımız var, dedi ki bunu kullanıp insanlara yardım edelim. Doğal olarak herkesin istediği buydu. Eminim evinde oturan herkesin böyle bir medya gücü olsa ya da takipçi gücü olsa onlar da yapacaklar bunu ki yaptılar da. Ne yaptılar? BABALA TV'ye geldiler, gönüllü olarak Ahbap'a gittiler, gönüllü olarak ya da diğer kurumlara gittiler gönüllü olarak. İnsanlar elini taşın altına koydular. Bin kişilik bir gönüllü ekibimiz var. 250 kişi teyit alıyoruz.
"AHBAP'IN İHTİYAÇLARI VAR"
Oğuzhan Uğur: Finale gelmeden önce Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
Özlem Gürses: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar farkında değilsin herhalde.
Oğuzhan Uğur: Daha da büyüğünü yapmak zorundalar, ihtiyaç biter mi efendim.
CANLI YAYINLA BAĞIŞ TOPLADI
Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Hazal Kaya, Nurgül Yeşilçay, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Beril Pozam, Caner Topçu, Burak Can, Farah Zeynep Abdulllah gibi önemli isimlerin 9 Şubat 2023'te açtıkları Babala TV canlı yayınında Ahbap hesabına kısa sürede beş milyon lira üzerinde bağış toplandı.
6 Şubat depremleri sonrası Babala TV, sosyal medya hesapları üzerinden Ahbap Derneği'nin bağış linkini paylaştı.
Uğur ve Levent'in deprem öncesinde de samimi paylaşımları dirsek temasını belgeledi.
AHBAP'A NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
25 MİLYARLIK VURGUN
Soruşturma dosyasındaki MASAK raporu ve İçişleri Bakanlığı Denetim raporlarına göre Haluk Levent'in finansal işlemlerini kendi banka hesapları yerine, güven ilişkisi kurduğu şahısların hesaplarını kullanarak yönettiği belirlendi. Sadece tutuklu Yeliz Kaya'nın hesabından 2024- 2026 yılları arasında 19 milyar liralık işlem yapıldı. Kaya, ifadesinde hesaplarının tamamen Haluk Levent tarafından kullanıldığını söyledi. Dernekte görevi olmamasına rağmen "Ahbap Lojistik" adına 2025-2026 arasında 100 tapu işlemi gerçekleştirdi.
YURTDIŞI YARDIMLARI VE KAYNAĞI BELİRSİZ FONLAR
Müfettiş raporları, derneğin kamuya bildirmediği ve kaynağını açıklayamadığı yüklü miktarda döviz trafiğini ortaya çıkardı. 2023-2025 arasında yurtdışından alınan ancak resmi makamlara bildirilmeyen 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar yardım saptandı. Haluk Levent, yurtdışından başkalarına ait hesaplara gelen 60 milyon dolar tutarındaki paranın kendisine ait olduğunu savundu, ancak bu tutarın yasal kaynağına dair ciddi kuşkular yer alıyor.
HESAPLARI GİBİ SİCİLLERİ DE KABARIK
Ahbap Derneği kurucularından 20 bin lira aylık geliri olan Alper Çelik'in adli sicilinde ise 'nitelikli hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bedelsiz senet kullanma' ve 'yasadışı bahis' suçlarından dört ayrı kayıt bulunuyor. 2023 yılında 38 bin TL gelir beyan eden Ahbap'ın İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in adli sicil kaydı da oldukça kabarık. Kayıtlarda 'resmi belgede sahtecilik', 'banka ve kredi kurumlarını aracı kılarak dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'görevi kötüye kullanma', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan elde edilen mal varlığını aklama' gibi ciddi suçlamalar yer alıyor. Ahbap Derneği kurucularından aylık 9 bin lira gelir beyan eden Zafer Yay'ın adli sicil kaydında ise toplamda on adet suç kaydı yer alıyor. Bu suçlar arasında 'resmi belgede sahtecilik', 'basit yaralama', 'dolandırıcılık', 'suç eşyasını satın alma ve kabul etme' ve 'uyuşturucu' kaynaklı suçlar bulunuyor.
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