Uğur'dan destek paylaşımı

TÜM PARAYI AHBAP'A AKTARDIK



Ancak 11 Şubat 2023'te sosyal medyadan da paylaşım yapan Uğur, "Ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık. Bilginize." ifadelerini kullanarak Ahbap'la aralarındaki ilişkinin ne kadar yakın olduğunu belirtmişti.

LEVENT'LE BİRLİKTE 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 18 şüpheli tutuklanmıştı.

Uğur destek açıklamaları bu tweetle sınırlı kalmadı, katıldığı canlı yayınlarda iş birliğini açıkladı ve Ahbap'a yardım istedi.

İşte Uğur'un yaptığı paylaşım ve açıklamalar:





"72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık Devam ediyoruz. Buradayız."

FATİH PORTAKAL YAYININDA "AHBAP'LA ORTAK ÇALIŞIYORUZ" AÇIKLAMASI



Fatih Portakal: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl... bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?



Oğuzhan Uğur: Babala TV'nin bir telefon numarası var, ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani şöyle; bize gelen para hemen, anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.





Uğur Dündar: Depremden sonra sen ve Ahbap'ın lideri Haluk Levent hemen felaket bölgesine koştunuz ama siz de belki depremzedeler kadar olmasa bile çok büyük aksiliklerle karşılaştığınız acılar yaşadınız. Hatta savcılığa bile verildiniz öyle değil mi?



Oğuzhan Uğur: Biz büyük bir seferberlik başlattık BABALA ekibi olarak. Yani biz bir yardım kuruluşu değiliz ama elimizde 15 milyon insana ulaşabileceğimiz kanallarımız, mecralarımız var, dedi ki bunu kullanıp insanlara yardım edelim. Doğal olarak herkesin istediği buydu. Eminim evinde oturan herkesin böyle bir medya gücü olsa ya da takipçi gücü olsa onlar da yapacaklar bunu ki yaptılar da. Ne yaptılar? BABALA TV'ye geldiler, gönüllü olarak Ahbap'a gittiler, gönüllü olarak ya da diğer kurumlara gittiler gönüllü olarak. İnsanlar elini taşın altına koydular. Bin kişilik bir gönüllü ekibimiz var. 250 kişi teyit alıyoruz.