Ağa çetesi çökertildi! Ankara'da 12 suç örgütü üyesi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, insanları silahla tehdit ederek para ve gayrimenkul alan Ağa lakaplı suç örgütüne operasyon düzenledi. Fiziki ve teknik takip sonucunda 15 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler örgüt liderinin Ankara'da bir evi çetenin buluşma noktası olarak kullandığını, silahları da burada sakladıklarını belirledi. İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı.
Türkiye genelinde suç çetelerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 'Ağa' lakaplı suç örgütü liderine yönelik operasyon düzenledi.Ankara'da 'Ağa' suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
SİLAHLA TEHDİT EDİP GAYRİMENKULLERİ ALDILAR
Soruşturmada, şüphelilerin silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini aldıkları belirlendi. Fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
TEHDİTLE ALDIĞI EVİ MERKEZE ÇEVİRDİ
Suç örgütü elebaşının Ankara'da bir evi tehdit yoluyla üzerine alıp örgütün merkezi haline getirdiği, talimatlarını buradan verdiği, silahları da bu evde sakladığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonla aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
12'Sİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin telefonlarında ise silahlı fotoğraflar, ateş ettikleri videolar ve tehdit mesajları bulundu. İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.