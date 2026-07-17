Ağa çetesi çökertildi! Ankara'da 12 suç örgütü üyesi tutuklandı

Türkiye genelinde suç çetelerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 'Ağa' lakaplı suç örgütü liderine yönelik operasyon düzenledi.

Ankara'da 'Ağa' suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

SİLAHLA TEHDİT EDİP GAYRİMENKULLERİ ALDILAR

Soruşturmada, şüphelilerin silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini aldıkları belirlendi. Fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da organize suç örgütüne operasyon. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

TEHDİTLE ALDIĞI EVİ MERKEZE ÇEVİRDİ

Suç örgütü elebaşının Ankara'da bir evi tehdit yoluyla üzerine alıp örgütün merkezi haline getirdiği, talimatlarını buradan verdiği, silahları da bu evde sakladığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin telefonlarında silahlı fotoğraf ve videolar bulundu.

12'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin telefonlarında ise silahlı fotoğraflar, ateş ettikleri videolar ve tehdit mesajları bulundu. İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel