Elazığ'da 4,0 Büyüklüğünde Deprem: Yerin 11 Kilometre Derinliğinde Kaydedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 11,47 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Elazığ merkeze 44, Malatya'ya ise 50 kilometre mesafede kaydedildi. Merkez üssüne en yakın yerleşim yeri ise Baskil ilçesine bağlı Kayabağları oldu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 22.52'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre yerin 11,47 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssü Sivrice olarak açıklandı.
DEPREMİN MERKEZİNE EN YAKIN YERLEŞİMLER
Depremin merkezine en yakın yerleşim yerleri Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunuyor. Kayabağları, merkez üssüne 1,51 kilometre mesafeyle ilk sırada yer aldı.
- Kayabağları: 1,51 kilometre
- Aylık: 1,73 kilometre
- Hacımustafa: 1,86 kilometre
- Yenidamlar: 1,98 kilometre
- Aşağıevler: 2,49 kilometre
ELAZIĞ VE MALATYA'YA YAKIN NOKTADA
Sarsıntının merkez üssü Elazığ kent merkezine 44,47 kilometre, Malatya'ya ise 50,04 kilometre uzaklıkta ölçüldü.
Deprem noktasının diğer illere mesafesi şöyle kaydedildi:
- Adıyaman: 86,56 kilometre
- Tunceli: 99,21 kilometre
- Diyarbakır: 128,28 kilometre
Depremin koordinatları 38.3815 kuzey enlemi ve 38.8818 doğu boylamı olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 16, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2026-07-16
Saat:22:52:53 TSİ
Enlem:38.3815 N
Boylam:38.88183 E
Derinlik:11.47 km
Detay:https://t.co/NMRWb2rT52@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi