Türkiye'nin dijital kalesi yükseliyor: Türksat'ın veri kapasitesi 8 katın üzerine çıkıyor

Bakan Uraloğlu, merkezin e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamu kurumlarının veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını yerli yazılımla karşılayacağını belirtti.

Türkiye, dijital altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri için geri sayıma geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da inşa edilecek Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma töreninin 22 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da inşa edilecek Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma töreninin 22 Temmuz'da gerçekleştirileceğini resmen duyurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK



35 bin 300 metrekarelik alanda kurulacak Türksat Gölbaşı Veri Merkezi, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olarak hizmet verecek. Merkez; 6 sistem salonu, 2 yüksek performans odası, 6 bin 300 metrekare beyaz alan ve 200 kişilik ofis çalışma kapasitesiyle faaliyet gösterecek. Bakan Uraloğlu, proje hakkında şu ifadeleri kullandı: "Gölbaşı Veri Merkezi, kritik bilgileri barındıran kurumların veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını yerli yazılım ile karşılayacak."



KAPASİTE 8 KATTAN FAZLA ARTACAK

Projeyle birlikte Türksat'ın mevcut veri merkezi kapasitesi önemli ölçüde büyütülecek.

Bakan Uraloğlu konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Yapılacak yatırım ile Türksat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak."

Merkezin 33 MVA kurulu güç kapasitesi, LEED-Gold, Uptime Institute TIER-III ve TSE 50600 standartlarına uygun olarak inşa edilmesi planlanıyor.