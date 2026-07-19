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Türkiye'nin dijital kalesi yükseliyor: Türksat'ın veri kapasitesi 8 katın üzerine çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da kurulacak Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelinin 22 Temmuz'da atılacağını açıkladı. Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olması planlanan tesis, e-Devlet başta olmak üzere kamu kurumlarının veri ve bulut hizmetlerini yerli yazılımla destekleyecek, Türksat'ın mevcut kapasitesini ise ikinci fazda 8 katın üzerine çıkaracak.

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Türkiye'nin dijital kalesi yükseliyor: Türksat'ın veri kapasitesi 8 katın üzerine çıkıyor

Türkiye, dijital altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri için geri sayıma geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da inşa edilecek Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma töreninin 22 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, merkezin e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamu kurumlarının veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını yerli yazılımla karşılayacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da inşa edilecek Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma töreninin 22 Temmuz'da gerçekleştirileceğini resmen duyurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da inşa edilecek Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma töreninin 22 Temmuz'da gerçekleştirileceğini resmen duyurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK

35 bin 300 metrekarelik alanda kurulacak Türksat Gölbaşı Veri Merkezi, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olarak hizmet verecek. Merkez; 6 sistem salonu, 2 yüksek performans odası, 6 bin 300 metrekare beyaz alan ve 200 kişilik ofis çalışma kapasitesiyle faaliyet gösterecek. Bakan Uraloğlu, proje hakkında şu ifadeleri kullandı: "Gölbaşı Veri Merkezi, kritik bilgileri barındıran kurumların veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını yerli yazılım ile karşılayacak."

KAPASİTE 8 KATTAN FAZLA ARTACAK

Projeyle birlikte Türksat'ın mevcut veri merkezi kapasitesi önemli ölçüde büyütülecek.

Bakan Uraloğlu konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Yapılacak yatırım ile Türksat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak."

Merkezin 33 MVA kurulu güç kapasitesi, LEED-Gold, Uptime Institute TIER-III ve TSE 50600 standartlarına uygun olarak inşa edilmesi planlanıyor.

Gölbaşı'nda yükselecek olan bu dev kompleks, toplam 35 bin 300 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak ve Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri unvanını alacak.Gölbaşı'nda yükselecek olan bu dev kompleks, toplam 35 bin 300 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak ve Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri unvanını alacak.

YAPAY ZEKÂ VE VERİ ANALİZİNE GÜÇ VERECEK

Yeni veri merkezi yalnızca veri depolama hizmeti sunmayacak. Tesiste yapay zekâ uygulamaları, derin öğrenme, makine öğrenmesi, veri madenciliği, modelleme, tahmin, sınıflandırma ve yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar için gerekli altyapı da oluşturulacak. Bakan Uraloğlu bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Kurulacak veri merkezi; yapay zekâ uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak."

Türkiye'nin dijital kalesi yükseliyor: Türksat'ın veri kapasitesi 8 katın üzerine çıkıyor-4
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KESİNTİSİZ HİZMET

Merkezin, kritik kamu kurumlarının hizmet sürekliliğini desteklemesi hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, veri merkezinin olağanüstü durumlarda da kesintisiz hizmet sunacağını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak. Hatta özellikle kamu hizmetleri amacıyla kullanılacak ülkemizin en büyük veri merkezi olacak."

Türkiye'nin dijital kalesi yükseliyor: Türksat'ın veri kapasitesi 8 katın üzerine çıkıyor-5
KAMUDA MALİYETLER AZALACAK

Bakan Uraloğlu, projenin kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak: "Bu projenin bir diğer temel amacı, kamu kaynaklarında maksimum verimliliği sağlamak. Türksat Veri Merkezi sayesinde kamunun kendi bünyesinde ayrı ayrı sistem odaları kurmasına, mükerrer donanım yatırımları yapmasına ve bakım-işletim maliyetlerine katlanmasına gerek kalmayacak. Tüm veri ve bulut hizmetleri tek çatı altında toplanacak, e-Devlet Kapısını kuran ve işleten Türksat güvencesiyle en üst düzeyde korunacak." dedi.

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Türkiye'nin dijital kalesi yükseliyor: Türksat'ın veri kapasitesi 8 katın üzerine çıkıyor-7 Türkiye'nin dijital kalesi yükseliyor: Türksat'ın veri kapasitesi 8 katın üzerine çıkıyor-8 Türkiye'nin dijital kalesi yükseliyor: Türksat'ın veri kapasitesi 8 katın üzerine çıkıyor-9
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