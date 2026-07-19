İstanbul'u dev çekirgeler sardı: Evlere kadar girdiler

Evlerine kadar giren dev çekirgeleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşların görüntüleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Normalden daha büyük oldukları belirtilen çekirgelerle ilgili paylaşımlar artarken, ilginç anlar da kameralara yansıdı. Yakaladığı bir çekirgeyi kavanoza koyarak marulla beslemeye çalışan bir vatandaşın görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

İstanbul'un birçok ilçesinde dev çekirgeler görüldü. (İHA)

AKŞAM SAATLERİNDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde son günlerde görülen iri çekirgeler, özellikle hava karardıktan sonra balkonlara, pencere kenarlarına ve bahçelere konmaya başladı. Beklenmedik şekilde evlerin çevresinde ortaya çıkan böcekler, birçok vatandaşın şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

İri çekirgeler balkon ve pencerelere kadar ulaştı. (İHA)

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER PEŞ PEŞE PAYLAŞILDI

Dev çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar yaşadıkları anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Vatandaşlar karşılaştıkları anları cep telefonuyla kaydetti. (İHA)

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken, bazı kişiler çekirgelerin önceki yıllarda gördüklerinden çok daha büyük olduğunu dile getirdi.

Akşam saatlerinde görülme sıklığı arttı. (İHA)

KAVANOZA KOYUP MARULLA BESLEMEYE ÇALIŞTI

Paylaşılan görüntüler arasında en dikkat çekenlerden biri ise bir vatandaşın yakaladığı çekirgeyi kavanozun içine koyarak marulla beslemeye çalıştığı anlar oldu. O görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum alırken, dev çekirgelerin İstanbul'un farklı noktalarında görülmeye devam ettiği ifade edildi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel