Bakan Kurum’un ismi Malatya’da oy birliği ile bir caddeye verildi: "Benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor"

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis'inin bu haftaki toplantısında Saray Mahallesi'nde yer alan ve deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarıyla Malatya'nın en gözde caddesi haline gelen 'İstanbul Pasajı Sokağı'nın isminin değiştirilmesi teklifi ele alındı. AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla, 'İstanbul Pasajı Sokağı'nın adı, 'Murat Kurum Caddesi' olarak değiştirildi.

İstanbul Pasaj Sokağının adı Murat Kurum caddesi olarak değiştirildi. Bakan Murat Kurum'un ismi Malatya'da caddeye verildi SARAY MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ KONSEPTİNDE YENİLENİYOR Meclis toplantısında açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un şehrimizin yeniden inşasında inanılmaz katkıları, çözümcü ve pratik yaklaşımı oldu. Bu sayede şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında büyük mesafeler aldık. Saray Mahallemiz, en prestijli mahallemiz olacak. Caddelerimizi genişlettik, yeni yol ve akslar açıldı. Malatya'ya yakışır alanlar oluşturuyoruz. Daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklamada 'Saray Mahallesi, İstiklal Caddesi gibi olacak' demiştik. O minvalde bir çalışma var. Bu caddeye, Malatya'mızın yeniden ayağa kalkmasında büyük emek ve katkıları olan Murat Kurum bakanımızın ismini vermek ve bu emeği taçlandırmak istedik. Bakanımızın Malatya'mızın yeniden ayağa kalkmasında çok büyük emekleri var. Bu anlamda kendimize yakışanı yaptık" dedi.