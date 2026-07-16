CANLI YAYIN
Geri

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde yeni dönem: Başkan Vekili 22 Temmuz’da seçilecek

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından gözler Belediye Meclisi'ne çevrildi. İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden uzaklaştırılan Güner'in yerine görev yapacak Belediye Başkan Vekili, 22 Temmuz'da meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde yeni dönem: Başkan Vekili 22 Temmuz’da seçilecek

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine görev yapacak Belediye Başkan Vekili, 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağanüstü meclis toplantısında belirlenecek.

MECLİS 22 TEMMUZ'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Çankaya Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere 22 Temmuz Salı günü saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.

Çankaya Belediyesi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Çankaya Belediyesi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

SEÇİM BELEDİYE MECLİS SALONU'NDA YAPILACAK

Çankaya Belediye Meclisi üyeleri tarafından gerçekleştirilecek seçim, Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak.

BAŞKAN VEKİLİ OYLARLA BELİRLENECEK

Belediye Başkan Vekili, Çankaya Belediye Meclisi üyelerinin kullanacağı oylarla belirlenecek.

CHPli Hüseyin Can Günerin ifadesinde derin çelişki... İhale düğümünü çözen itiraflar! Parasız selam bile vermez Y..şak: Görevinden uzaklaştırıldıCHPli Hüseyin Can Günerin ifadesinde derin çelişki... İhale düğümünü çözen itiraflar! Parasız selam bile vermez Y..şak: Görevinden uzaklaştırıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde yeni dönem: Başkan Vekili 22 Temmuz’da seçilecek-3 CHP'li Çankaya Belediyesi'nde yeni dönem: Başkan Vekili 22 Temmuz’da seçilecek-4 CHP'li Çankaya Belediyesi'nde yeni dönem: Başkan Vekili 22 Temmuz’da seçilecek-5
Netanyahu’dan ailesine seçim öncesi ömür boyu koruma hamlesi
SONRAKİ HABER

Netanyahu’dan ailesine koruma kalkanı
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler