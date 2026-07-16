CHP'li Çankaya Belediyesi'nde yeni dönem: Başkan Vekili 22 Temmuz’da seçilecek

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine görev yapacak Belediye Başkan Vekili, 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağanüstü meclis toplantısında belirlenecek.

MECLİS 22 TEMMUZ'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Çankaya Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere 22 Temmuz Salı günü saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.