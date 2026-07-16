CHP'li Çankaya Belediyesi'nde yeni dönem: Başkan Vekili 22 Temmuz’da seçilecek
CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından gözler Belediye Meclisi'ne çevrildi. İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden uzaklaştırılan Güner'in yerine görev yapacak Belediye Başkan Vekili, 22 Temmuz'da meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.
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Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine görev yapacak Belediye Başkan Vekili, 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağanüstü meclis toplantısında belirlenecek.
MECLİS 22 TEMMUZ'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
Çankaya Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere 22 Temmuz Salı günü saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.
SEÇİM BELEDİYE MECLİS SALONU'NDA YAPILACAK
Çankaya Belediye Meclisi üyeleri tarafından gerçekleştirilecek seçim, Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak.
BAŞKAN VEKİLİ OYLARLA BELİRLENECEK
Belediye Başkan Vekili, Çankaya Belediye Meclisi üyelerinin kullanacağı oylarla belirlenecek.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel