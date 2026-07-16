Basın İlan Kurumu'ndan 15 Temmuz'a özel dijital arşiv! Erişime açıldı

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türk basınının 15 Temmuz darbe girişimi sürecindeki tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan dijital arşivde, dönemin gazete manşetleri, gazetecilerle yapılan röportajlar, gazetecilik atölyesinde hazırlanan çalışmalar ve darbe girişiminin kronolojisi yer alıyor.

Basının 15 Temmuz sürecine ilişkin tanıklığının akademik, mesleki ve toplumsal hafızaya kalıcı bir kaynak olarak kazandırılmasının amaçlandığı portal;

60'TAN FAZLA GAZETECİ RÖPORTAJI YER ALIYOR

Portalın en kapsamlı bölümü olan "Manşetin Tanıkları" bölümünde, darbe girişimi gecesi görev yapan yayın yönetmeni, editör, yazı işleri müdürü, sayfa sekreteri, foto muhabiri ve kameramanlarla gerçekleştirilen 60'ın üzerinde yazılı ve görüntülü röportaj bulunuyor.

Röportajlarda gazeteciler, darbe girişiminin yaşandığı gece haber üretim süreçlerini, sahada karşılaştıkları gelişmeleri ve mesleki deneyimlerini birinci ağızdan aktarıyor. İçerikler, ilgili gazete manşetleriyle birlikte sunularak döneme ilişkin görsel ve yazılı bir arşiv oluşturuyor.