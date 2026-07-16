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Basın İlan Kurumu'ndan 15 Temmuz'a özel dijital arşiv! Erişime açıldı

Basın İlan Kurumu (BİK), 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında hazırladığı "15temmuz.bik.gov.tr" dijital hafıza portalını erişime açtı. Dönemin gazete manşetlerinden gazetecilerin tanıklıklarına, iletişim fakültesi öğrencilerinin hazırladığı çalışmalardan darbe girişiminin saat saat kronolojisine kadar çok sayıda içerik portalda bir araya getirildi.

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Basın İlan Kurumu'ndan 15 Temmuz'a özel dijital arşiv! Erişime açıldı

Basın İlan Kurumu (BİK), 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında hazırladığı "15temmuz.bik.gov.tr" dijital hafıza portalını kamuoyunun erişimine sundu.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türk basınının 15 Temmuz darbe girişimi sürecindeki tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan dijital arşivde, dönemin gazete manşetleri, gazetecilerle yapılan röportajlar, gazetecilik atölyesinde hazırlanan çalışmalar ve darbe girişiminin kronolojisi yer alıyor.

Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.

DÖRT ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Basının 15 Temmuz sürecine ilişkin tanıklığının akademik, mesleki ve toplumsal hafızaya kalıcı bir kaynak olarak kazandırılmasının amaçlandığı portal;

  • Manşetin Tanıkları
  • 15 Temmuz Manşetleri
  • 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi
  • 15 Temmuz Kronolojisi başlıklarından oluşuyor.

Basın İlan Kurumu'ndan 15 Temmuz'a özel dijital arşiv! Erişime açıldı-3

60'TAN FAZLA GAZETECİ RÖPORTAJI YER ALIYOR

Portalın en kapsamlı bölümü olan "Manşetin Tanıkları" bölümünde, darbe girişimi gecesi görev yapan yayın yönetmeni, editör, yazı işleri müdürü, sayfa sekreteri, foto muhabiri ve kameramanlarla gerçekleştirilen 60'ın üzerinde yazılı ve görüntülü röportaj bulunuyor.

Röportajlarda gazeteciler, darbe girişiminin yaşandığı gece haber üretim süreçlerini, sahada karşılaştıkları gelişmeleri ve mesleki deneyimlerini birinci ağızdan aktarıyor. İçerikler, ilgili gazete manşetleriyle birlikte sunularak döneme ilişkin görsel ve yazılı bir arşiv oluşturuyor.

Basın İlan Kurumu'ndan 15 Temmuz'a özel dijital arşiv! Erişime açıldı-4

15 TEMMUZ MANŞETLERİ DİJİTAL ORTAMDA

Portalın "15 Temmuz Manşetleri" bölümünde, darbe girişiminin ardından yayımlanan gazete manşetleri bir araya getiriliyor.

Bölümde, Türk basınının demokrasi ve milli iradeye sahip çıkan yayınları dijital ortamda erişime sunuluyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMALARI DA PORTALDA

"15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" bölümünde ise BİK'in, Türkiye'nin yedi bölgesini temsilen yedi üniversiteyle iş birliği içinde düzenlediği gazetecilik atölyesinde hazırlanan çalışmalar yer alıyor.

Atölyeye katılan iletişim fakültesi öğrencilerinin 15 Temmuz'a ilişkin hazırladığı özgün manşetler de portal üzerinden incelenebiliyor.

Basın İlan Kurumu'ndan 15 Temmuz'a özel dijital arşiv! Erişime açıldı-5

15 TEMMUZ KRONOLOJİSİ SAAT SAAT AKTARILIYOR

Portalın "15 Temmuz Kronolojisi" bölümünde ise darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin yeniden hakim olduğu sürece kadar yaşanan gelişmeler, saat saat kronolojik sırayla kullanıcıların erişimine sunuluyor.

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Basın İlan Kurumu'ndan 15 Temmuz'a özel dijital arşiv! Erişime açıldı-7 Basın İlan Kurumu'ndan 15 Temmuz'a özel dijital arşiv! Erişime açıldı-8 Basın İlan Kurumu'ndan 15 Temmuz'a özel dijital arşiv! Erişime açıldı-9

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