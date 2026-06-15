Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında 190 klasör, 1 karton kutu! Torbada neler var? Kaza kırım raporları, askeri radar görüntüleri...

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından takip ettiği Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kritik bir karara imza atarak dosyayı Ankara'ya gönderdi.

YETKİSİZLİK KARARI İLE DOSYA TAŞINDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 12/06/2026 tarih ve 2026/1364 Karar sayılı yetkisizlik kararı alındı. Bu karar doğrultusunda, soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi.

Hemen ardından harekete geçen adli birimler, 13/06/2026 tarihinde "Dosyasına Ait Çuval Kapama ve Mühürleme Tutanağı" tanzim ederek tüm evrakı güvenli bez torbalara yerleştirdi. Düzenlenen teslim-tesellüm tutanağı ile 15/06/2026 tarihinde adli arşivin devri gerçekleştirildi.