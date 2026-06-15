Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında 190 klasör, 1 karton kutu! Torbada neler var? Kaza kırım raporları, askeri radar görüntüleri...
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararı sonrası, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ait 20 mühürlü çuval içerisindeki 190 klasör ve 1 karton kutuluk dev arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Ankara’da 2026/140958 esas numarasıyla yeni bir sürece giren dosya; DDK, TBMM ve Kaza Kırım raporlarından askeri radar görüntülerine ve HTS analizlerine kadar kritik tüm delilleri içeriyor.
Hızlı Özet Göster
- Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
- 190 klasör ve 1 karton kutudan oluşan soruşturma dosyası 20 adet mühürlü bez torbaya konularak 15 Haziran 2026 tarihinde Ankara'ya teslim edildi.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2026/140958 esas numarasıyla yeniden açılan dosya 17 yıl sonra Ankara'da soruşturulacak.
- Dosyada Devlet Denetleme Kurulu raporları, TBMM Araştırma Komisyonu raporu, teknik takip kayıtları, askeri radar görüntüleri ve bilirkişi raporları bulunuyor.
- Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Haziran 2026 tarihli 2026/1364 sayılı yetkisizlik kararı ile dosyanın nakline hükmetti.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosya 17 yıl sonra Ankara'da yeniden açıldı.
MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASINDA YENİ GELİŞME
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından takip ettiği Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kritik bir karara imza atarak dosyayı Ankara'ya gönderdi.
2018/8457 soruşturma sayılı dosya üzerinde verilen yetkisizlik kararının ardından, mühürlü torbalara konulan 190 klasör ve 1 karton kutudan oluşan arşiv, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı personeline resmen teslim edildi. Ankara'da yürütülecek soruşturmanın 2026/140958 esas numarasıyla kayda geçtiği öğrenildi.
YETKİSİZLİK KARARI İLE DOSYA TAŞINDI
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 12/06/2026 tarih ve 2026/1364 Karar sayılı yetkisizlik kararı alındı. Bu karar doğrultusunda, soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi.
Hemen ardından harekete geçen adli birimler, 13/06/2026 tarihinde "Dosyasına Ait Çuval Kapama ve Mühürleme Tutanağı" tanzim ederek tüm evrakı güvenli bez torbalara yerleştirdi. Düzenlenen teslim-tesellüm tutanağı ile 15/06/2026 tarihinde adli arşivin devri gerçekleştirildi.
DELİL ÇUVALLARINDA NELER VAR?
Ankara'ya sevk edilen 20 adet mühürlü bez torbanın içeriğinde, yıllardır titizlikle yürütülen soruşturmanın tüm teknik ve fiziki delilleri yer alıyor.
Peki teslim edilen 190 klasörlük dosyada neler yer alıyor?
1 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
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ANA DOSYA KARARLAR; ŞİKAYET VE İHBARLAR (3 Klasör)
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İFADELER; MÜŞTEKİ; TANIK VE ŞÜPHELİ İFADELERİ (2 klasör)
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SORGU TUTANAKLARI; TANIK İFADELERİ (4 klasör)
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OTOPSİ RAPORLARI - ADLİ RAPORLAR; BİLİRKİŞİ RAPORLARI (1 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
2 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 4) OTOPSİ RAPORLARI - ADLİ RAPORLAR; BİLİRKİŞİ RAPORLARI (1 klasör)
- 5) GÖREV YAZILARI, FOTOĞRAFLAR, HTS KAYITLARI DİĞER DELİLLER; MÜŞTEKİ VE VEKİL DİLEKÇELERİ (2 klasör)
- 6) TAPELER (1 klasör) 6) 6-A-6-B DEVLET DENETLEME KURULU RAPORU (2 klasör)
- 6) 6/1-4, 6 NOLU DEVLET DENETLEME KURULU RAPORU EKLERİ (4 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
3 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 6) 6/5-14, 6 NOLU DEVLET DENETLEME KURULU RAPORU EKLERİ (10 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
4 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 6) 6/15-24, 6 NOLU DEVLET DENETLEME KURULU RAPORU EKLERİ (10 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
5 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 6) 6/25-26, 6 NOLU DEVLET DENETLEME KURULU RAPORU EKLERİ (2 klasör)
- 7) TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU (1 klasör) 7) 7/A-B-C-D-E-F-G DİJİTAL VERİ İNCELEME RAPORU (7 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
6 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 7) 7/H-İ DİJİTAL VERİ İNCELEME RAPORU (2 klasör)
- 8) SHGM KAZA KIRIM RAPORU (1 klasör içerisinde rapor ve 2 adet eki) 8) 8/A-8/B ARAMA EL KOYMA TUTANAKLAR (2 klasör)
- 9) ADLİ KONTROL EVRAKLARI (1 klasör) 9) 9/A - 9/B BİLİRKİŞİ VE EKSPERTİZ RAPORLARI (2 klasör)
- 10) MALİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI (1 klasör)
- 11) SİVİL HAVA RADAR GÖRÜNTÜLERİ (1 klasör) Em 1/4
7 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 12) ASKERİ MAKAMLARLA YAZIŞMALAR (3 klasör)
- 13) ASKERİ RADAR GÖRÜNTÜLERİ (7 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
8 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 14) BANKA VE MALİ KAYITLARLA İLGİLİ YAZIŞMALAR (5 klasör + 1 karton kutu) Olmak üzere toplam 5 klasör + 1 karton kutu,
9 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 15) CMK 135 TEKNİK TAKİP KARARLAR (5 klasör)
- 16) TAPELER (3 klasör)
- 17) TAPE İMHA TUTANAKLARI (2 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
10 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 17) TAPE İMHA TUTANAKLARI (3 klasör)
- 18) EMANET MAKBUZLARI, ARAMA EL KOYMA, YAKALAMA EVRAKI (1 klasör)
- 19) SARF KARARLARI - DİJİTAL VERİ İNCELEME RAPORLARI (1 klasör)
- 20) VALİLİKTEN GELEN EVRAKLAR (2 klasör)
- 21) VALİLİKTEN GELEN EVRAKLAR (2 klasör)
- 22) GÖKSUN KAYMAKAMLIĞINDAN GELEN EVRAKLAR (1 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
11 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 23) 112 - 155-156 TELEFON GÖRÜŞME KAYITLARI (1 klasör)
- 24) HTS DÖKÜMLERİ (3 klasör)
- 25) JANDARMA ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ EVRAKLARI (1 klasör)
- 26) ALİ LAPANTA VE HAMZA TİRYAKİ HAKKINDAKİ EVRAKLAR (1 klasör)
- 27) FOTOĞRAF, RESİM, HARİTA, KOORDİNAT VE İDDİANAMELER (2 klasör)
- 28) GAZETE HABERLERİ (2 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
12 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 29) GENEL YAZIŞMALAR (8 klasör)
- 30) CERİDE DEFTERLERİ VE İNCELEME TUTANAKLARI (1 klasör)
- 31) BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI RAPORU (1 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
13 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 31) BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI RAPORU (5 klasör)
- 32) GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI SORUŞTURMA DOSYASI (J. ALB HAMZA TİRYAKİ - J. ALB. AHMET ERGEÇ (5 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
14 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 32) GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ASKERİ SAVCILIĞI SORUŞTURMA DOSYASI (J. ALB HAMZA TİRYAKİ - J. ALB. AHMET ERGEÇ (4 klasör) 2/4
- 33) 20/06/2016 TARİHLİ TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇELERİ (1 klasör)
- 34) ŞÜPHELİLERİN TUTUKLULUK İŞ VE İŞLEMLERE KARŞI İNCELEME TALEPLİ DİLEKÇELERİ (1 klasör)
- 35) DURSUN ÖZMENE AIT HTS KAYITLARI (1 klasör)
- 36) AYIRMA, YETKİSİZLİK, İDDİANAME, EK KYOK, GÖREVSİZLİK KARARLARI (1 klasör)
- 37) TEBLİGAT PARÇALARI, İTİRAZ DİLEKÇELERİ (1 klasör) 38) YETKİSİZLİK VE BİRLEŞTİRME KARARLARI (1 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
15 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 39) CD İNCELEME RAPORU, MUSTAFA ATALAR VE ENES ATAY'A AİT İFADELER (1 klasör)
- 40) MUSTAFA ATALAR BYLOCK TESPİT VE DEĞERLENDİRME TUTANAĞI (1 klasör)
- 41) BİRLEŞTİRME KARARI VE SORUŞTURMA DOSYASI (1 klasör)
- 42) TANIK ABDULLAH ÖNDER'E VE ŞÜPHELİLERE AİT İFADE TUTANAĞI (1 klasör)
- 43) İDDİANAME, GÖREVSİZLİK VE KYOK KARARLARI (1 klasör)
- 44) KARARLAR - KYB - DİLEKÇE (1 klasör)
- 45) 2009/4822-2018/8457 ŞEMA (1 klasör)
- 46) ŞÜPHELİLERE AİT FÖYLER (1 klasör)
- 47) ŞÜPHELİLERE AİT FÖYLER (1 klasör) 48) ŞÜPHELİLERE AİT FÖYLER (1 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
16 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
- 49) GELEN YAZI CEVAPLARI - DOSYA İNCELEME TUTANAKLARI (1 klasör)
- 50) GELEN EVRAKLAR - CEVAPLAR (1 klasör)
- 51) ADLİ TİP RAPORLARI - DİLEKÇELER (1 klasör)
- 52) GELEN - GİDEN EVRAKLAR (1 klasör)
- 53) EMANET MAKBUZLARI - TESLİM - TESELLÜM TUTANAKLARI (1 klasör)
- 54) 2020/12657 SAYILI BİRLEŞTİRİLEN SORUŞTURMA DOSYASI (3 + 1 klasör)
- 55) İHBARLAR VE BİRLEŞTİRME KARARLARI (1 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
17 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
56) ADLİ TIP KURUMU RAPOR SURETLERİ (1 klasör)
57) İDDİANAME, GAZİANTEP BAM VE YARGITAY 5. CEZA KARARLARI (1 klasör)
58) YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞI MÜTALAA (1 klasör) 59) KAMİL BAKUM İFADE VE TEŞHİS TUTANAĞI (1 klasör)
60) $60/A$ (1-5)-60/B (6-26) İDDİA İLE İLGİLİ BELGELER (2 klasör)
61) 61/A-61/B DOSYA İNCELEME TUTANAKLARI (2 klasör)
62) KARARLAR, YAZIŞMALAR, DOSYA İNCELEME TUTANAKLARI (1 klasör)
63) $63/A$ YAZIŞMALAR (1 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
18 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
63) 63/B, 63/C, 63/D YAZIŞMALAR (3 klasör)
64) YAZIŞMALAR VE TESLİM TESELLÜM TUTANAKLARI (1 klasör)
65) 12 ŞÜPHELİYE AİT ARAŞTIRMA VE TESPİT TUTANAKLARI (1 klasör)
66) KARARLAR (1 klasör)
67) HV. K. K. LIĞI VE ASELSAN CEVABİ YAZILAR (1 klasör)
68) YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ 2024/1 TAPELER (1 klasör). Jus 3/4
69) 2023 YILI EYLÜL AYINDAN İTİBAREN YAPILAN YAZIŞMALAR (2 klasör) Olmak üzere toplam 10 klasör,
19 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
69) 2023 YILI EYLÜL AYINDAN İTİBAREN YAPILAN YAZIŞMALAR (1 klasör)
70) ANKARA - ERZURUM - DİYARBAKIR VE GAZİANTEP İLLERİNDE İCRA EDİLEN KEŞİF TUTANAKLARI (1 klasör)
71) 2023 YILI EYLÜL AYI SONRASI TANIK İFADELERİ (1 klasör)
72) BİKİM CEVABİ YAZISI VE HAREKAT ÖZET DEFTERİ (1 klasör)
73) DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ CEVABİ YAZILAR (1 klasör)
74) YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ 2019/8 SUÇ DUYURUSU (1 klasör)
75) YAZIŞMALAR (EBUBEKİR SEMİH YÜKSEKKAYA DİLEKÇE VE EKLERİ) (1 klasör)
76) ŞÜPHELİ İFADELERİ (1 klasör) 77) Hv. K. K. LIĞI CEVABİ YAZILAR (1 klasör) Olmak üzere toplam 9 klasör,
20 NUMARA İLE ADLANDIRILAN BEZ TORBA İÇERİSİNDE
78) HTS ANALİZ RAPORU (2 klasör)
79) YAZIŞMALAR (1 klasör)
80) 80/A, 80/B, 80/C - BİRLEŞTİRİLEN 2024/27567 ve 2024/23252 SAYILI DOSYALAR (3 klasör)
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Fatih Oduncu tarafından "Teslim Eden" sıfatıyla imzalanan tutanak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adına dosyayı teslim alan ilgili personel tarafından imza altına alındı.