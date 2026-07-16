Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda su kaynaklarının etkin kullanılması, su kayıplarının azaltılması ve sürdürülebilir su yönetimi alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.



SU YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ADIMLAR

Alınan belge, ASELSAN'ın su verimliliğini artıran teknolojilerin hayata geçirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda uzun süredir yürüttüğü çalışmaların sonucu olarak değerlendiriliyor.

GELECEĞE DEĞER KATAN AKILLI ALTYAPI YATIRIMLARI

Şirketin su verimliliği çalışmaları kapsamında, su tasarrufuna yönelik çok sayıda proje devreye alındı. Sulama sistemlerinde kullanılan yeni sensörler ve akıllı uygulamalar sayesinde su tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlandı. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini destekleyecek altyapılar geliştiren ASELSAN, sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını da güçlendirdi.

ASELSAN, savunma teknolojilerinin yanı sıra sürdürülebilirlik alanında da örnek uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel