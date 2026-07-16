CANLI YAYIN
Geri

Beykoz'daki CHP vurgununda ikinci dalga: 6 şüpheli gözaltına alındı 2 firari aranıyor

Görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler dönemine ilişkin Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından yürütülen soruşturmada düzenlenen ikinci dalga operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beykoz'daki CHP vurgununda ikinci dalga: 6 şüpheli gözaltına alındı 2 firari aranıyor

Görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler dönemine ilişkin Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, dosyada yer alan deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları doğrultusunda, aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi Meclis üyesi ile dönemin Beykoz Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 8 şüphelinin suçlara iştirak ettikleri değerlendirildi.

CHP'li Alaattin Köseler (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)CHP'li Alaattin Köseler (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)


6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Beykozda rüşvet ve irtikap operasyonu! Görevden uzaklaştırılan Alaattin Köseler hakkında yeni tutuklama kararıBeykozda rüşvet ve irtikap operasyonu! Görevden uzaklaştırılan Alaattin Köseler hakkında yeni tutuklama kararı
Beykoz'da rüşvet ve irtikap operasyonu! Görevden uzaklaştırılan Alaattin Köseler hakkında yeni tutuklama kararı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beykoz'daki CHP vurgununda ikinci dalga: 6 şüpheli gözaltına alındı 2 firari aranıyor-2 Beykoz'daki CHP vurgununda ikinci dalga: 6 şüpheli gözaltına alındı 2 firari aranıyor-3 Beykoz'daki CHP vurgununda ikinci dalga: 6 şüpheli gözaltına alındı 2 firari aranıyor-4

İstanbul'da 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
SONRAKİ HABER

3 ilçede uyuşturucu baskını
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler