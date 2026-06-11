Gülistan Doku'nun cesedi aranıyor: Umut Altaş o noktaları işaret etmişti

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Tunceli'de Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için yaklaşık iki aydır İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları yürütülüyor.

ABD'de tutuklanan Umut Altaş verdiği röportajda cesedin üniversite civarı, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe'deki su arıtma tesisleri yanındaki çöplük alanda olabileceğini söyledi.

Arama çalışmaları Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde daraltılmış baz verileri ve şüpheli noktalar üzerinden yürütülüyor.

Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra JASAT, Merkez Komando Timleri, JÖAK ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan kadavra köpek unsuru aramalara katılıyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu bazı inceleme ve kazı çalışmalarına bizzat katıldı.

Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulunması için yaklaşık iki ay önce başlatılan çalışmalar, Tunceli'nin farklı noktalarında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapılıyor.

Tunceli'nin farklı noktalarında devam eden arama çalışmalarına Jandarma Suçluları Arama Timi (JASAT) ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Merkez Komando Timleri, JÖAK ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan kadavra köpek unsuru katılıyor. Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD'de tutuklanan Umut Altaş verdiği bir röportajda, "Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı" demişti.