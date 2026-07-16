Sahte ürünle 87 milyon lira çarpmışlar! Siber polisten 4 ilde 7 gözaltı
İnternet siteleri aracılığıyla sahte ürün satarak haksız kazanç elde eden şebeke siber polisin radarına takıldı. Samsun, Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerini kapsayan geniş çaplı soruşturmada hesaplarında 87 milyon liralık para trafiği tespit edilen 7 kişi yakalandı. 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda dijital delillerin yanı sıra uyuşturucu madde bulundu.
Samsun merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında internet siteleri üzerinden sahte ürün satışı yapan şebeke çökertildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte ürün satışı ile dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik kapsamlı çalışma yürüttü.
Soruşturma neticesinde Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi.
14 Temmuz tarihinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.