CHP'li meclis üyesi uyuşturucuyla yakalandı! Partiden istifa etti

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Geniş çaplı operasyonlarda uyuşturucu suçundan son dönemlerde birçok ünlü isim gözaltına alındı.

PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Soruşturma her geçen gün derinleşirken bir haber de CHP'den geldi. Kayseri'de aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı. Savcılık işlemlerinin ardından cezaevine gönderilen Akkılıç'ın partiden istifa ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU? Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta 5 kilo uyuşturucu madde ile 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Aracın CHP Talas Belediye Meclis üyesi Alattin Can Akkılıç'a ait olduğu ortaya çıktı.

CHP'li Alaattin Can Akkılıç tutuklandı

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel