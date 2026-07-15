Gülistan Doku dosyasında yeni aşama: Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde kapsamlı arama yürütülüyor
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. ABD'de yakalanan firari şüpheli Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgeler ile daraltılmış baz verileri doğrultusunda, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda JAK, JASAT ve komando ekipleri yer altı görüntüleme cihazları desteğiyle kentin çeşitli noktalarında arama çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'dan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında arama çalışmaları yeniden hız kazandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
FİRARİ ŞÜPHELİ ABD'DE YAKALANMIŞTI
Hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD Polis Teşkilatı (USMS), Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) ortak çalışmasıyla 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alındı.
Türkiye'ye iadesi beklenen Altaş'ın yakalanmadan önce verdiği ifadede, cesedin tam yerini bilmediğini, ancak Munzur Üniversitesi ve çevresi, Aktuluk Mahallesi ile Bayraktepe mevkisindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alanın araştırılması gerektiğini söylediği öğrenildi.
EKİPLER KRİTİK NOKTALARDA ÇALIŞIYOR
Altaş'ın işaret ettiği bölgeler ve daraltılmış baz verileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda kapsamlı arama çalışması başlatıldı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, belirlenen noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.
YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI KULLANILIYOR
Aramalar, Rostar ile Dinar Deresi arasında kalan bölge başta olmak üzere kentin farklı noktalarında devam ediyor.
Çalışmalarda kullanılan yer altı görüntüleme cihazlarının gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde toprağın üç boyutlu görüntüsü oluşturuluyor. Elde edilen veriler doğrultusunda şüpheli görülen alanlar ekipler tarafından detaylı şekilde inceleniyor.