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"Çerçeve yasa" temasları! DEM İmralı Heyeti'nden MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemeler masaya yatırıldı. Önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor.

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"Çerçeve yasa" temasları! DEM İmralı Heyeti'nden MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

Terörsüz Türkiye sürecinde en hayati döneme girildi.

Çerçeve yasa hazırlıkları tamamlandı. Taslak metnin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. DEM Parti İmralı Heyeti ise temaslarını sürdürüyor.

Heyette bulunan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede çerçeve yasa hazırlıklarında gelinen son durum ele alındı.

DEM PARTİ AK PARTİ İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan (15.07.2026) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemeler ile sürecin bundan sonraki aşamalarının ele alındığı belirtilmişti.

Görüşme, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarının ardından gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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