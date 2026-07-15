Akın Gürlek'in eşine suikast planında planında para pazarlığı iddiası: İş bittikten sonra 1,5 milyon TL vereceğim

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'e yönelik " ses getirecek eylem " hazırlığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, saldırı planı için para pazarlığı yapıldığı iddiası ile operasyonda ele geçirilen nakit paraya ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı. İhbarcı, Güngören'de bulunduğu bir iş yerinde dört kişinin kendi aralarında yaptığı konuşmaları duyduğunu belirtti. Konuşmalarda Elif Gülşah Gürlek isminin geçmesi üzerine şüphelenerek CİMER'e başvurduğunu anlattı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ihbarcı, görüntülü görüşme sırasında Yavuz Canbaşı'nın saldırı için 250 bin TL talep ettiğini, Uğur Yılmaz'ın ise, "İş bittikten sonra 1.5 milyon TL vereceğim. Para hazır ben de " ifadelerini kullandığını anlattı.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Operasyonda Uğur Yılmaz'ın evinde 1 milyon 748 bin TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma dosyasında, ele geçirilen paranın ihbarcının anlattığı para pazarlığı iddiasıyla dikkat çekici şekilde örtüştüğü değerlendirildi. Tutuklanan Uğur Yılmaz emniyette, "Elif Gülşah Gürlek'e şahsa suikast girişimi benzeri bir olay gerçekleştirilmek isteniliyor ama benim bu olaylarla hiçbir alakam yoktur. Ben böyle bir eylem hazırlığında bulunmadım" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ihbarcı tarafından teşhis edilmesine ilişkin ise, "Çevremde beni kıskanan ve zarar görmemi isteyen insanlar var." savunmasını yaptı.