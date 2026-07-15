Akın Gürlek'in eşine suikast planında planında para pazarlığı iddiası: İş bittikten sonra 1,5 milyon TL vereceğim
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'e yönelik "ses getirecek eylem" hazırlığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. CİMER'e ihbarda bulunan kişinin ifadesinde, saldırı için 250 bin TL istendiği, şüpheli Uğur Yılmaz'ın ise "İş bittikten sonra 1 milyon 500 bin TL vereceğim. Para hazır ben de" dediği öne sürüldü. Operasyonda Uğur Yılmaz'ın evinde ele geçirilen 1 milyon 748 bin TL nakit para da ihbarda anlatılan para pazarlığı iddiasıyla dikkat çekici şekilde örtüşürken, tutuklanan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'e yönelik "ses getirecek eylem" hazırlığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, saldırı planı için para pazarlığı yapıldığı iddiası ile operasyonda ele geçirilen nakit paraya ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı.
İhbarcı, Güngören'de bulunduğu bir iş yerinde dört kişinin kendi aralarında yaptığı konuşmaları duyduğunu belirtti. Konuşmalarda Elif Gülşah Gürlek isminin geçmesi üzerine şüphelenerek CİMER'e başvurduğunu anlattı.
"İŞ BİTTİKTEN SONRA 1 MİLYON 500 BİN TL VERECEĞİM"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ihbarcı, görüntülü görüşme sırasında Yavuz Canbaşı'nın saldırı için 250 bin TL talep ettiğini, Uğur Yılmaz'ın ise, "İş bittikten sonra 1.5 milyon TL vereceğim. Para hazır ben de" ifadelerini kullandığını anlattı.
ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ
Operasyonda Uğur Yılmaz'ın evinde 1 milyon 748 bin TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma dosyasında, ele geçirilen paranın ihbarcının anlattığı para pazarlığı iddiasıyla dikkat çekici şekilde örtüştüğü değerlendirildi. Tutuklanan Uğur Yılmaz emniyette, "Elif Gülşah Gürlek'e şahsa suikast girişimi benzeri bir olay gerçekleştirilmek isteniliyor ama benim bu olaylarla hiçbir alakam yoktur. Ben böyle bir eylem hazırlığında bulunmadım" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, ihbarcı tarafından teşhis edilmesine ilişkin ise, "Çevremde beni kıskanan ve zarar görmemi isteyen insanlar var." savunmasını yaptı.
TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ PAYLAŞMADI
Şüpheli Uğur Yılmaz, telefonunun şifresini emniyet birimlerine vermedi. Gerekçe olarak ise kendisine ve kız arkadaşına ait özel görüntülerin telefonda bulunduğunu öne sürdü.
CANBAŞI: "İDDİALAR ASILSIZ"
Tutuklanan diğer şüpheli Yavuz Canbaşı da saldırı için para talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Canbaşı, "İhbarcı şahıs abimle yaşadığı tartışma nedeniyle asılsız şekilde beyanda bulunmuş ve bunu delillendirmek amacıyla teşhise katılmıştır." ifadelerini kullandı.
18-25 YAŞ ARASINDA TETİKÇİ TEMİN ETTİKLERİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında yürütülen fiziki ve istihbari çalışmalarda, Uğur Yılmaz ile Yavuz Canbaşı'nın yurt içi ve yurt dışı bağlantılı organize suç örgütlerine 18-25 yaş aralığında gençleri temin ettikleri, bu kişilerin silahlı saldırı ve kurşunlama olaylarında kullanıldığı iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı.
Ne olmuştu?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, CİMER'e yapılan ihbarın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'e yönelik "ses getirecek eylem" hazırlığında oldukları öne sürülen Uğur Yılmaz ile Yavuz Canbaşı gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız silah ile 3 milyon 206 bin TL nakit para ele geçirilirken, iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.