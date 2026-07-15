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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi! Ankara'da toprağa verilecek

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürülen Baykal’ın, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.

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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi! Ankara'da toprağa verilecek

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti.

Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

EVLİLİKLERİNİ GİZLEDİLER

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile gizlice evlendi.

Olcay Baykal'ı Karadeniz sahilindeki Akçakoca'ya götüren Deniz Baykal, burada evlenip ailelerine nikahı sonradan haber verdi. 3 yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal ve lise aşkı Olcay Baykal'ın, Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var.

Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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