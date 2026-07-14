AHBAP'a ikinci dalga operasyon! 14 gözaltı daha... Bağış paraları önce asistanın hesabına, sonra Berkant Acil'in kasasına
Haluk Levent, vicdan sömürüsüyle vicdansızca vurgun yaptı. AHBAP'a başlatılan kapsamlı soruşturmayla lağım patladı. İlk operasyonda yurt dışına firar etmeye hazırlanan Haluk Levent ve ekip arkadaşları gözaltına alındı. İkinci dalga operasyonda 14 kişi daha yakalandı. Öte yandan savcılıktan yapılan yeni açıklama, AHBAP'taki vurgunun abi-kardeş ayağını gösterdi. Toplanan bağışların 125.765.000,00 TL kısmının asistan Yeliz Kaya'nın hesabı üzerinden Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı belirlendi. 4 paravan şirkete el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar kamerada!
Soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alınmıştı.
İKİNCİ DALGA OPERASYON
AHBAP Derneği'ne ilk operasyonda Levent'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonda 14 kişi daha gözaltına alındı.
ÖNCE ASİSTANIN HESABINA, SONRA BERKANT ACİL'E
Savcılıktan yapılan yeni açıklama, AHBAP'taki vurgunun abi-kardeş ayağını gösterdi.
Toplanan bağışların önemli bir kısmının asistan Yeliz Kaya'nın hesabı üzerinden Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı belirlendi.
Tespit edilen meblağ 125.765.000,00 TL.
CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Berkant Acil'in Koşan Adam isimli şirketin yanı sıra paravan şirketler kullandığı da biliniyor. Sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği belirtiliyor.
SAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan yeni açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
Şüpheli Berkant ACİL (Haluk LEVENT'in kardeşi) isimli şahsın Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivalini Sur Müzik Yapım Şirketini paravan olarak kullanmak sureti ile doğrudan temin yöntemi ile aldığı, (Berkant ACİL Şile Belediyesine yönelik yapılan Rüşvet soruşturmasında tutukludur) Bahse konu doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, Mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği, Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk LEVENT'in asistanı olan Yeliz KAYA isimli şahsın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben (125.765.000,00 TL) paranın Berkant ACİL ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir.
Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde bulunan (14) şüpheli ve (4) şirkete yönelik; 14.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir.
60 MİLYON DOLAR NEREDE?
Haluk Levent'in AHBAP çavuş ilişkileri ile kurduğu sistemde, savcılığın iddianamesine göre 60 milyon dolar iç edildi.
Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildi.
BAĞIŞ PARALARINI BAHİSTE YEDİ... "KANSERİM" DEYİP MİLLETİ KANDIRDI
AHBAP Derneği'nin hesaplarındaki bağış paralarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bu paralarla 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği tespit edildi.
Yardım paralarını kumarda kaybeden Haluk Levent'in "mide kanseriyim" yalanıyla çevresinden para topladığı WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıktı. Organize vicdan sömürüsü yapan yapının hiçbir kutsalı olmadığı gözler önüne serildi.
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