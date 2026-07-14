AHBAP'a ikinci dalga operasyon! 14 gözaltı daha... Bağış paraları önce asistanın hesabına, sonra Berkant Acil'in kasasına





İKİNCİ DALGA OPERASYON



AHBAP Derneği'ne ilk operasyonda Levent'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonda 14 kişi daha gözaltına alındı.



ÖNCE ASİSTANIN HESABINA, SONRA BERKANT ACİL'E



Savcılıktan yapılan yeni açıklama, AHBAP'taki vurgunun abi-kardeş ayağını gösterdi.



Toplanan bağışların önemli bir kısmının asistan Yeliz Kaya'nın hesabı üzerinden Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı belirlendi.



Tespit edilen meblağ 125.765.000,00 TL.



CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Berkant Acil'in Koşan Adam isimli şirketin yanı sıra paravan şirketler kullandığı da biliniyor. Sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği belirtiliyor.



SAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan yeni açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Şüpheli Berkant ACİL (Haluk LEVENT'in kardeşi) isimli şahsın Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivalini Sur Müzik Yapım Şirketini paravan olarak kullanmak sureti ile doğrudan temin yöntemi ile aldığı, (Berkant ACİL Şile Belediyesine yönelik yapılan Rüşvet soruşturmasında tutukludur) Bahse konu doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, Mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği, Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk LEVENT'in asistanı olan Yeliz KAYA isimli şahsın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben (125.765.000,00 TL) paranın Berkant ACİL ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde bulunan (14) şüpheli ve (4) şirkete yönelik; 14.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir.



60 MİLYON DOLAR NEREDE?



Haluk Levent'in AHBAP çavuş ilişkileri ile kurduğu sistemde, savcılığın iddianamesine göre 60 milyon dolar iç edildi.



Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildi.