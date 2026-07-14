FETÖ ve DHKP/C'ye finans kıskacı: 9 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "terörün finansmanı" suçuna ilişkin makul sebepler bulunduğu gerekçesiyle FETÖ/PDY ve DHKP/C ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla FETÖ/PDY bağlantılı 3 kişi ve 3 kuruluş ile DHKP/C bağlantılı 3 kişinin mal varlıklarına tedbir uygulanırken, Suriye uyruklu Omar Alwaki hakkındaki mal varlığı dondurma kararı ise kaldırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden alındı.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY bağlantılı 3 gerçek kişi ile 3 tüzel kişinin, DHKP/C bağlantılı ise 3 gerçek kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
FETÖ BAĞLANTILI İSİMLER VE KURULUŞLAR LİSTEDE
Mal varlığı dondurulan FETÖ/PDY bağlantılı gerçek kişiler şu isimlerden oluştu:
- Hilal Kalyoncu
- Celil Kalyoncu
- Doğan Ertuğrul
Karar kapsamında mal varlıkları dondurulan FETÖ/PDY bağlantılı tüzel kişiler ise şöyle sıralandı:
- Kalyon Inc.
- International Journalists Association eV.
- Free Journalists Association
DHKP/C BAĞLANTILI 3 KİŞİYE DE TEDBİR
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla DHKP/C terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 gerçek kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
Söz konusu isimler şunlar oldu:
- Ali Ercan Gökoğlu
- Zeliha Koyupınar
- Erdal Gökoğlu
BİR KİŞİ HAKKINDAKİ TEDBİR KALDIRILDI
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı" da Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren fiillere ilişkin gerekçelerin ortadan kalkması nedeniyle Suriye uyruklu Omar Alwaki hakkındaki mal varlığı dondurma kararı kaldırıldı.