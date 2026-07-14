FETÖ ve DHKP/C'ye finans kıskacı: 9 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden alındı.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY bağlantılı 3 gerçek kişi ile 3 tüzel kişinin, DHKP/C bağlantılı ise 3 gerçek kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

FETÖ BAĞLANTILI İSİMLER VE KURULUŞLAR LİSTEDE

Mal varlığı dondurulan FETÖ/PDY bağlantılı gerçek kişiler şu isimlerden oluştu:

Hilal Kalyoncu

Celil Kalyoncu

Doğan Ertuğrul

Karar kapsamında mal varlıkları dondurulan FETÖ/PDY bağlantılı tüzel kişiler ise şöyle sıralandı:

Kalyon Inc.

International Journalists Association eV.

Free Journalists Association



DHKP/C BAĞLANTILI 3 KİŞİYE DE TEDBİR

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla DHKP/C terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 gerçek kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Söz konusu isimler şunlar oldu:

Ali Ercan Gökoğlu

Zeliha Koyupınar

Erdal Gökoğlu

BİR KİŞİ HAKKINDAKİ TEDBİR KALDIRILDI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı" da Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren fiillere ilişkin gerekçelerin ortadan kalkması nedeniyle Suriye uyruklu Omar Alwaki hakkındaki mal varlığı dondurma kararı kaldırıldı.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel